Bakan Nebati, ASO Başkanı Ardıç ile görüştü
Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ankara Sanayi Odası heyetini kabul etti. Görüşmede ihracat, üretim ve istihdam konuları ele alındı.
Bakan Nebati sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç ve beraberindeki heyetle verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Görüşmede, ihracat potansiyelimizi güçlendirmek, üretim kapasitemizi ve istihdamımızı artırmak için devreye aldığımız politika araçlarımızı ele aldık. İş dünyasıyla gerçekleştirdiğimiz istişare odaklı görüşmelere önümüzdeki dönemde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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