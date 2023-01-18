Bakan Nebati, ASO Başkanı Ardıç ile görüştü

Bakan Nebati, ASO Başkanı Ardıç ile görüştü

Bakan Nebati sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç ve beraberindeki heyetle verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Görüşmede, ihracat potansiyelimizi güçlendirmek, üretim kapasitemizi ve istihdamımızı artırmak için devreye aldığımız politika araçlarımızı ele aldık. İş dünyasıyla gerçekleştirdiğimiz istişare odaklı görüşmelere önümüzdeki dönemde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.