Bakan Nebati'den AK Parti Grubu'na ekonomi sunumu

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den AK Parti Grubu'na ekonomi sunumu
Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti milletvekillerine ekonomiye ilişkin sunum yaptı.
AK Parti TBMM Grubu, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz başkanlığında basına kapalı toplandı.
AK Parti milletvekillerine yaptığı sunumda Nebati, 2022 yılını değerlendirdi ve 2023 hedeflerini anlattı.
Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli, Kur Korumalı Mevduat uygulaması, fiyat istikrarının sağlanması, EYT düzenlemesine ilişkin çalışmalar başta olmak üzere ekonominin gündemindeki konuları aktardı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, 2,5 saat süren toplantıda ayrıca milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
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