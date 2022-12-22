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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı el-Falih ile görüştü
22 Aralık 2022 Perşembe 16:05:00 - Güncelleme:22 Aralık 2022 Perşembe 16:05:00

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı el-Falih ile görüştü

Kaynak: AA

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Bakan Nebati, "Ülkelerimizin sunduğu yatırım fırsatlarından her iki ülke iş insanlarının azami ölçüde yararlanmasını sağlamak için iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Ülkelerimizin sunduğu yatırım fırsatlarından her iki ülke iş insanlarının azami ölçüde yararlanmasını sağlamak için iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Türkiye-Suudi Arabistan İş ve Yatırım Forumu vesilesiyle Türkiye'de ağırladığı Suudi Arabistan Yatırım Bakanı el-Falih ile bundan sonra atacakları ekonomik ve finansal iş birliğine ilişkin somut adımları derinlemesine ele aldıklarını belirten Nebati, "Ülkelerimizin sunduğu yatırım fırsatlarından her iki ülke iş insanlarının azami ölçüde yararlanmasını sağlamak için iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : nureddin nebati suudi arabistan ekonomi
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