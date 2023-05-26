Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suphi Öner Öğretmenevi'nde düzenlenen "Basın Mensupları ile Değerlendirme Toplantısı"nda, vatanın her karış toprağını hiçbir ayrım gözetmeden hizmetle donattıklarını söyledi.

Bütün hedefleri somut projeler ve ehil bir kadroyla hayata geçirdiklerini belirten Nebati, "Bizim ilmek ilmek dokuduğumuz bu sevda hikayesini iftiralarla, karalamalarla tahrip etmeye kimsenin gücü yetmez. Suni anketlere ve karalama kampanyalarına rağmen milletimiz, 21 yıldan bu yana olduğu gibi 14 Mayıs tarihinde de bir kez daha yanımızda dimdik durmuştur." diye konuştu.

Nebati, milletin, Meclis çoğunluğunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Cumhur İttifakı'na verdiğini, bu "gönül borcunu" ödemek için 5 yıl boyunca Mersin ve Türkiye için durmadan çalışacaklarını dile getirdi.

Kente kavgaya değil, hizmet etmeye geldiklerini vurgulayan Nebati, şöyle devam etti:

"İş dünyamızla, çiftçilerimizle, esnafımızla, kadınlarımız ve gençlerimizle her gün farklı platformlarda bir araya gelerek Mersin'i beraberce yepyeni ufuklara nasıl taşıyacağımızı planladık. Bizler, ülkemizdeki muhalefet gibi boş vaatlerle, her gün farklı bir maske takarak, kirli hesaplar ve türlü çarpıtmalardan medet umarak milletimizin gözünü boyamaya asla çalışmıyoruz. Tam tersine, tutarlı, yerli ve milli siyaset anlayışımızla, ortaya koyduğumuz eser ve hizmetlerle insanımızın gönlünü kazanmak, ülkemizi daha ileriye taşımak için çalışıyoruz."

Bakan Nebati, Mersinlilere, muhalefetin 40 senede yapacağı kadar çok eser ve hizmeti yaklaşık 40 günde kazandırdıklarını dile getirerek, kentte gerçekleştirilen çalışmaları anlattı.

Mersin'deki selde 531 çiftçinin arazisinde 188 milyon lira zarar tespit edildi

Kentte 23 Mayıs'ta meydana gelen selin yol açtığı zarara ilişkin bilgi veren Nebati, "Muhalefet, 14 Mayıs sonrasında depremzede kardeşlerimize çirkin ifadelerle saldırırken bizler depremde ve Güneydoğu'daki selde olduğu gibi bu hafta başındaki Mersin'deki sel felaketinin hemen ardından hızla afetzede kardeşlerimizin yanına koştuk. Yapılan zarar tespit tutanakları doğrultusunda, 75 konutun eşya zararı olan 1 milyon 250 bin lira için ödeme emrini ivedilikle verdik. 10 milyon lira zarar gören konutlarda ikamet eden vatandaşlarımıza aktarılacak. Zarar gören iş yerleri ve araçlar için 20 milyon lira talep edilmiştir. 531 çiftçinin arazilerinde 188 milyon lira zarar tespit edilmiş olup, çalışmalar hızla devam etmektedir. Bizler, her daim Mersinli kardeşlerimizin yanında olmaya, gereken tüm destekleri sağlamaya devam edeceğiz." dedi.

Memur maaşlarında yapılacak artış emeklilere de yansıyacak

Bakan Nebati, 21 yıldan bu yana karşılaştıkları her sınavdan güçlenerek çıkmayı başardıklarını belirterek şunları ifade etti:

"6 Şubat'taki deprem felaketleri sonrasında da birileri afet bölgesinde turist gibi gezerken bizler, milletimizin yanına koştuk. 60 gün boyunca neredeyse aralıksız deprem bölgesinden çıkmadık. Yapımı tamamlanan ilk köy evlerinin teslimatını şimdiden gerçekleştirdik, Defne Hastanesini inşa ettik. Birçok devletten daha fazla bir nüfusa ve daha geniş bir alana sahip olan afet bölgesini yeni baştan inşa çalışmalarını kısa sürede tamamlayacağımızı Sayın Cumhurbaşkanı'mız daha önce ifade etmişlerdi. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde insanımızın refahını merkeze alarak eser ve hizmet siyasetimizden asla taviz vermeyeceğiz."

Nebati, 1 milyon küçük esnafın prim ödeme gün sayısını 7 bin 200 güne indirdiklerini, gençlerin yıllık 150 bin liraya kadarki gelirlerinden vergi almadıklarını dile getirdi.

Çalışanların ve emeklilerin maaşlarında yaptıkları iyileştirmelerle refah kaybına engel olduklarını söyleyen Nebati, "İnşallah temmuz ayında çalışanlarımızı ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağız. EYT düzenlemesini, yüzyılın felaketine rağmen yürürlüğe koyduk, vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü tuttuk. En düşük memur maaşını 22 bin lira seviyesine yükseltiyoruz. Maaşlardaki bu artışların otomatik olarak memur emeklilerine de yansıyacağını tekraren ifade etmiş olayım." diye konuştu.

Nebati, kamu işçilerinin ücretlerinde refah payı dahil yüzde 45 artışa gittiklerini, 45 bin öğretmen ve 3 bin 500 engelli öğretmenin atamasını yaptıklarını anımsatarak, Türkiye Yüzyılı'nı "eğitimin yüzyılı" haline dönüştüreceklerini söyledi.

"Lütfen danışmanlarınız, ekibiniz size yapılandırma uygulamalarımızı anlatsın"

Millete son 40 günde savunmadan ulaşıma, sağlıktan finansa, çalışma hayatından uydu teknolojilerine kadar her alanda önemli müjdeler verdikleri belirten Nebati, şöyle konuştu:

"Hatay'ın muazzam potansiyelini Anadolu ile buluşturacak olan Amanos Tünelleri'nin yapımına da yakında başlıyoruz. Kentsel dönüşüm konusunda da vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Birileri bizim yaptıklarımızı takip etme fırsatı bulamıyor. Dün çıkmış borcu olan vatandaşlarımızın borç faizlerini sileceğini söylüyor. Lütfen danışmanlarımız, ekibiniz size yapılandırma uygulamalarımızı anlatsın. Vatandaşlarımızın icra takibine konu olan 2 bin lira ve altındaki borçlarını sildiğimizi, kredi ve kredi kartı borçları nedeniyle varlık yönetim firmalarına borcu bulunanların 2 bin 500 liraya kadar olan bölümünü bizim karşıladığımızı anlatsın."

Nebati, gelecek dönemde Türkiye'nin ürettiği doğal gaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynakla Aile ve Gençlik Bankası kuracaklarını, Aile Kalkanı Programı ile ev hanımlarından çocuklara, gençlere kadar tüm aile fertlerine destek vereceklerini söyledi.

"Tek dertleri oy devşirmek"

Muhalefetin, hükümetin bugüne kadar aldığı kararları sanki ilk defa gündeme geliyormuş gibi ortaya koyup, çarpıttığını dile getiren Nebati, "Alın terinin, icraatın ne demek olduğu hakkında zerre bilgisi, tecrübesi olmayanlar, milletimizin aklıyla adeta alay ediyor. Bol keseden bol sıfırlı rakamlar savurarak kısa yoldan göz boyamaya çalışma acizliğine düşüyorlar. Kendini uyanık sanan bu keskin zekalılar hangi cüretle afaki hayallerle milletimizi kandırmaya devam ediyorlar? Tek dertleri oy devşirmek. Bedeli omurgayı feda etmek, ortada ilke, değer, duruş namına bir şey bırakmamak da olsa ayran gönülleri her masada yancı. Bir gün terör örgütünün sözcüsü gibi konuşuyorlar, ertesi gün aşırı sağcı oluyorlar, sonraki gün dindar kesilmeye karar veriyorlar, daha sonra laikliğin tek bekçisi kesiliyorlar. Böyle bir siyaset, bu milletin vicdanında, hissiyatında, fikriyatında yer bulamaz, bulamayacaktır." dedi.

"29 Mayıs gününe bir büyük zaferle uyanacağız"

Bakan Nebati, şunları kaydetti:

"İsterdik ki bu seçim süreci ilkeli, temiz bir rekabet içinde ilerlesin, bu millet için hayırda yarışmanın ve bu uğurda acele etmenin kavgasını verelim. Ancak milletçe maalesef son derece yozlaşmış bir seçim kampanyası yürüten bir muhalefetle imtihan oluyoruz. Tüm bu gerçeklerin farkında olan insanımız, inanıyorum ki 28 Mayıs tarihinde, 14 Mayıs'ta başladığı işi tamamlayacak ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na damgasını vuracaktır. İnanıyorum ki Fatih'in İstanbul'u fethettiği gün olan 29 Mayıs gününe, milletimizin sağlam iradesi ve Allah'ın izniyle, demokrasi tarihimize büyük Türkiye zaferi olarak geçecek olan bir büyük zaferle uyanacağız."

Bakan Nebati'nin konuşmasının ardından toplantı soru-cevap bölümüyle devam etti.