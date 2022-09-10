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10 Eylül 2022 Cumartesi 16:20:00 - Güncelleme:10 Eylül 2022 Cumartesi 16:20:00

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Kur Korumalı Mevduat uygulaması 1,3 trilyon liralık hacmi geçti

Kaynak: AA

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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, yaklaşık 9 ay önce hayata geçirilen kur korumalı mevduat uygulamasının 1,3 trilyon liralık hacmi geçtiğini belirterek, hesaplardaki gerçek ve tüzel yatırımcı sayısının toplam 2 milyon 138 bin 489'a ulaştığını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı üzerinden kur korumalı mevduat uygulamasındaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Ekonominin çarklarının Türk lirası enstrümanlarla döndüğünü vurgulayan Nebati, "Yaklaşık 9 ay önce vatandaşlarımızın tasarruflarını korumak amacıyla hayata geçirdiğimiz kur korumalı mevduat uygulaması, bugün 1,3 trilyon liralık hacmi geçmiş durumdadır." ifadesini kullandı.

Nebati, Türk lirası cinsinden varlıkların artmasının ve tasarrufların vadelerinin uzamasının, finansal sistem dahilinde hem yatırımlar hem de krediler açısından büyük öneme sahip olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Böylece, tasarruf sahibi kazanırken bankacılık sistemimiz önünü görebiliyor ve yatırımcılarımız da likidite ihtiyaçlarını bu sayede kolaylıkla gideriyor. Kredilerin yatırıma, ihracata ve istihdama yönlendirilerek üretken firma ve alanlarla buluşmasını sağlayacak, enflasyondaki ataleti kıracak, dolarizasyonu azaltacak selektif kredi politikalarının temelinde Türk lirası tercihimiz var. Biz, tercihimizi Türk lirasını önceleyen reformist bir anlayıştan yana kullandık. Sistemin çarkları Türk lirası ile besleniyor. Bu bizim paramız, bizim tasarrufumuz ve bizim yatırımımız. Bugün gelinen noktada, kur korumalı mevduat ve katılım hesaplarında gerçek ve tüzel yatırımcı sayısı toplamda 2 milyon 138 bin 489'a ulaştı. Biz Türk liramıza güvendikçe, ülkemizi her türlü şoktan, her türlü gerilim ve krizden korumayı başarırız."

Etiketler : hazine ve maliye bakanı nureddin nebati enflasyon kur korumalı mevduat
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