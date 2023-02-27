"Deprem bölgesinde 3,4 milyar TL'lik destek çiftçilerin hesabına yatırılmıştır"

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Deprem bölgesinde 3,4 milyar TL'lik destek çiftçilerin hesabına yatırılmıştır

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası'nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

Uygulamaya aldığımız desteklerle, depremden zarar gören esnafımızın ve çiftçimizin yanında olmaya devam ediyoruz

250 milyar liralık kredi hacmine sahip KGF paketlerinde 100 milyar lira artışa giderek toplam kredi hacmini 350 milyar liraya çıkardık

OHAL ilan edilen illerimizde Kısa Çalışma Ödeneği şartlarını sağlayamayan vatandaşlarımıza nakdi ücret desteği verilecektir. Ayrıca OHAL süresince istihdamın korunması için iş akdi fesih yasağı getirilmiştir.

Depremin yaralarını sarmaya çalışan vatandaşlarımızın fırsatçı yaklaşımlara maruz kalması kabul edilebilir bir şey değildir. Bu duruma kesinlikle göz yumacak değiliz

Ayrıntılar geliyor...