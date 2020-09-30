Bakan Albayrak duyurdu! En kısa sürede hayata geçireceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan "Yeni Ekonomi Programı" açıklaması: Sürdürülebilir finansal istikrar modelini hayata geçireceğiz
Kaynak: DHA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Atacağımız adımların niteliğini artırmak için Eylül ayı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik. 2023'e kadar uzanan Yeni Ekonomi Programı doğrultusunda sürdürülebilir finansal istikrar modelini aldığımız tedbirlerle kısa sürede hayata geçireceğiz.." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı doğrultusunda sürdürülebilir finansal istikrar modelini aldıkları tedbirlerle kısa sürede hayata geçireceklerini bildirdi.
Bakan Albayrak'ın açıklaması şu şekilde;
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Atacağımız adımların niteliğini artırmak için Eylül ayı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik. 2023'e kadar uzanan Yeni Ekonomi Programı doğrultusunda sürdürülebilir finansal istikrar modelini aldığımız tedbirlerle kısa sürede hayata geçireceğiz." ifadelerine yer verdi.
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