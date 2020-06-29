Bakan Albayrak: Türkiye'nin ekonomisine güven artıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Türkiye'nin ekonomisine güven artıyor. Nisan'da 51,3 olan Ekonomi Güven Endeksi Mayıs'ta 61,7'ye, Haziran'da ise 73,5'e yükseldi. 2020 yılını bu performans ile sürdürüp gelecek yılda bunu çok daha ileri taşıyacağız inşaallah." dedi.

Bakan Albayrak'ın tweeti şöyle:

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Türkiye'nin ekonomisine güven artıyor. Nisan'da 51,3 olan Ekonomi Güven Endeksi Mayıs'ta 61,7'ye, Haziran'da ise 73,5'e yükseldi. 2020 yılını bu performans ile sürdürüp gelecek yılda bunu çok daha ileri taşıyacağız inşaallah. https://t.co/rVZ206qPsx