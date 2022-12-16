Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ilaç sektörü temsilcileriyle görüştü

Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilaç sektöründe faaliyet gösteren iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiklerini ifade etti.

Sektörün tedarik, üretim ve planlamalarına destek olmak amacıyla son dönemde devreye alınan düzenlemeleri kapsamlı bir şekilde değerlendirdiklerini belirten Gürcan, "Toplantı kapsamında ilaç sektöründeki temsilciler, şubat ayında yapılması planlanan ilaç fiyatı düzenlemesini öne çekerek sektöre sundukları güçlü katkılardan ötürü Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı'mız Sayın Nureddin Nebati'ye teşekkürlerini ilettiler." ifadelerini kullandı.