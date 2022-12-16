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16 Aralık 2022 Cuma 14:31:00 - Güncelleme:16 Aralık 2022 Cuma 14:31:00

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ilaç sektörü temsilcileriyle görüştü

Kaynak: AA

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Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan, ilaç sektöründe faaliyet gösteren iş dünyası temsilcileriyle, sektörün tedarik, üretim ve planlamalarına destek olmak amacıyla son dönemde devreye alınan düzenlemeleri değerlendirdiklerini bildirdi.

Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilaç sektöründe faaliyet gösteren iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiklerini ifade etti.

Sektörün tedarik, üretim ve planlamalarına destek olmak amacıyla son dönemde devreye alınan düzenlemeleri kapsamlı bir şekilde değerlendirdiklerini belirten Gürcan, "Toplantı kapsamında ilaç sektöründeki temsilciler, şubat ayında yapılması planlanan ilaç fiyatı düzenlemesini öne çekerek sektöre sundukları güçlü katkılardan ötürü Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı'mız Sayın Nureddin Nebati'ye teşekkürlerini ilettiler." ifadelerini kullandı.

Etiketler : ilaç sektörü Nureddin Nebati Recep Tayyip Erdoğan
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