Hazine, Katılım Finans Kefalet AŞ'ye yüzde 4 hisseyle iştirak edip kuruluş sermayesi verecek

Hazinenin Katılım Finans Kefalet AŞ'ye İştirak Etmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Hazinenin kurulacak Katılım Finans Kefalet AŞ'ye yüzde 4 hisseyle iştirak etmesine ve 24 milyon lira kuruluş sermayesi aktarmasına karar verildi.

Kuruluş sermayesi kapsamında söz konusu şirkete yapılacak aktarımlar Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak.

Hazineye ait olan hisselerden kaynaklanan paydaşlık haklarını kullanmaya, yeni paylar devralmaya veya payları devretmeye Bakanlık yetkili olacak.