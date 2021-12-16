VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Kurum'dan tüm sektörlere “Yeşil Kalkınma” projeleri çağrısı!
Türkiye enerjide atağa geçti
Hazine Bakan yardımcıları değişti! İşte yeni isimler...
Türkiye'nin ZAHA'sı için ülkeler sırada
Asgari ücrette kritik viraj!
İstanbul'a kar geldi!
ABD'den F-35 mesajı: İlerlemeye hazırız
Sovyetler Orta Asya'yı mahvetti
Batman kıyafetiyle su satıyor
YouTube'da Minecraft rekoru
Horlama öğrenme güçlüğüne neden olabilir
Özgüvenli kişiler duygu tasarrufu yapmıyor
Pandeminin tetiklediği bir hastalık: Narsizm salgını
Korona işitme kaybına yol açabilir
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 16 Aralık
Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak!
Çin'in karbon ticareti piyasası büyüyor
Blinken: F-35 ve İHA konusunda BAE ile ilerlemeye hazırız
Bakan Çavuşoğlu: Serdar Kılıç'ı Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendireceğiz
AB, dijital platformlara katı kurallar getirecek
Dışişleri'nden Yunanistan'a 'casusluk' tepkisi
İngiltere'de Kovid-19 salgınında 'bu yılın en yüksek vaka sayısı' kaydedildi
Fed faiz kararını açıkladı
Hatırlatma dozu süresi 3 aya indirildi
16 Aralık 2021 Perşembe 09:24:00 - Güncelleme:16 Aralık 2021 Perşembe 09:24:00

Hazine Bakan yardımcıları değişti! İşte yeni isimler...

Kaynak: AA

ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı'na Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş atandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) İkinci Başkanlığı'na ise Yakup Asarkaya getirildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları Şakir Ercan Gül ve Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alındı.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş atandı. Atamanın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürü Abdullah Bayazıt ile Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürü Ahmet Yalçın Yalçınkaya, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4'üncü maddesi gereğince görevden alındı.

BDDK'DA YAPILAN ATAMALAR

BDDK İkinci Başkanlığı'na Yakup Asarkaya, BDKK üyeliklerine ise Mustafa Balcı ve Olcay Turan atandı. Atamanın 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 84'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı aktarıldı.

MAHMUT GÜRCAN KİMDİR?

Mahmut Gürcan 1966'da doğdu. Zeytinburnu İmam Hatip Ortaokulu'na giden Gürcan lise öğrenimini Şehremini Lisesi'nde tamamladı. Mahmut Gürcan, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimlerden mezun oldu. İş insanı da olan Mahmut Gürcan, Doğanay Çorap ve Tic.Ldt.Şti ortağıdır.

Mahmut Gürcan 2001'den beri AK Parti'nin çeşitli kademelerinde görev aldı. Aralık 2021'de Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı olarak atanmadan önce AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Mali ve İdari İşler Başkanı idi.

Mahmut Gürcan, evli ve 3 çocuk babasıdır.

YUNUS ELİTAŞ KİMDİR?

Yunus Elitaş, 1982 yılında Ankara'da doğdu. Yunus Elitaş, aslen Aksaray/Ağaçörenlidir. İlk ve ortaöğrenimini Ankara'da tamamlayan Yunus Elitaş, 2003 yılında Kırıkkale Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu.

Yunus Elitaş, kısa bir süre vekil öğretmenlik yaptıktan sonra 2004 yılında Maliye Bakanlığı'nda vergi denetmen yardımcısı olarak göreve başladı.

Etiketler : Resmi Gazete Yunus Elitaş Aksaray/Ağaçörenli Mahmut Gürcan Doğanay Çorap
Yılın son aşk bombası

Yılın son aşk bombası
Melis'i tiye aldı

Melis'i tiye aldı
2022 güzel gelir inşallah!

2022 güzel gelir inşallah!
Tiyatroda ‘İkinci Bahar'

Tiyatroda ‘İkinci Bahar'
Kazancı kimsesiz çocuklara gidecek

Kazancı kimsesiz çocuklara gidecek
‘Dilberay'ın afişi çıktı

‘Dilberay'ın afişi çıktı
Şarkı heyecanı

Şarkı heyecanı
2021 bana kızımı verdi

2021 bana kızımı verdi
Hayatları alabora olacak

Hayatları alabora olacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER