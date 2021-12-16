Hazine Bakan yardımcıları değişti! İşte yeni isimler...

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları Şakir Ercan Gül ve Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alındı.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş atandı. Atamanın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürü Abdullah Bayazıt ile Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürü Ahmet Yalçın Yalçınkaya, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4'üncü maddesi gereğince görevden alındı.

BDDK'DA YAPILAN ATAMALAR

BDDK İkinci Başkanlığı'na Yakup Asarkaya, BDKK üyeliklerine ise Mustafa Balcı ve Olcay Turan atandı. Atamanın 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 84'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı aktarıldı.

MAHMUT GÜRCAN KİMDİR?

Mahmut Gürcan 1966'da doğdu. Zeytinburnu İmam Hatip Ortaokulu'na giden Gürcan lise öğrenimini Şehremini Lisesi'nde tamamladı. Mahmut Gürcan, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimlerden mezun oldu. İş insanı da olan Mahmut Gürcan, Doğanay Çorap ve Tic.Ldt.Şti ortağıdır.

Mahmut Gürcan 2001'den beri AK Parti'nin çeşitli kademelerinde görev aldı. Aralık 2021'de Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı olarak atanmadan önce AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Mali ve İdari İşler Başkanı idi.

Mahmut Gürcan, evli ve 3 çocuk babasıdır.

YUNUS ELİTAŞ KİMDİR?

Yunus Elitaş, 1982 yılında Ankara'da doğdu. Yunus Elitaş, aslen Aksaray/Ağaçörenlidir. İlk ve ortaöğrenimini Ankara'da tamamlayan Yunus Elitaş, 2003 yılında Kırıkkale Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu.

Yunus Elitaş, kısa bir süre vekil öğretmenlik yaptıktan sonra 2004 yılında Maliye Bakanlığı'nda vergi denetmen yardımcısı olarak göreve başladı.