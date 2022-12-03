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03 Aralık 2022 Cumartesi 15:30:00 - Güncelleme:03 Aralık 2022 Cumartesi 15:30:00

Hayvansal üretim yapan küçük aile işletmelerine destek sağlanacak

Kaynak: AA

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Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvansal üretim yapan küçük aile işletmelerini Kırsal Kalkınma Desteklemesi Programı'na dahil etti.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 2022-2023 Başvuru Dönemi Uygulama Esasları" yayımlandı.

Hayvancılıkta kalkınmasına öncelik verilen küçük aile işletmeleri Kırsal Kalkınma Desteklemesi Programı kapsamına alındı.

Buna göre, büyükbaşta 5-50, küçükbaşta 50-300 baş hayvan varlığına sahip işletmelerin ahır ve ağıl kapasite artırımıyla teknoloji yenileme veya modernizasyonu işlemlerine destek verilecek.

İşletmelere yem hazırlama makinesi, gübre sıyırıcı, süt sağım makinesi, süt soğutma tankı, hayvan kaşıma fırçası, suluk, iklimlendirme ve havalandırma sistemleri ile yaylacı ve göçerler için 5 kilovata kadar elektrik üretim sistemleri alımlarına Bakanlıkça yüzde 50 hibe desteği sağlanacak.

Bu konuda sadece ahır ve ağıl başvurularında, kapasite artırımıyla teknoloji yenileme veya modernizasyon niteliğindeki başvurular kabul edilecek.

Küçük aile işletmeciliğine yönelik hayvancılık yatırımları için proje başvurusunda bulunacak başvuru sahipleri, en az 5 en çok 50 baş büyükbaş ya da en az 50 en çok 300 baş küçükbaş hayvan varlığına sahip olduğunu belgelendirecek.

"KÜÇÜK AİLE İŞLETMELERİNİN KORUNMASINA ÖNCELİK VERİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, küçük aile işletmelerinin korunması, rekabet gücünün artırılması ve iktisadi üretim yapmalarına imkan sağlayacak politikaların geliştirilmesine öncelik verdiklerini belirtti.

"Genç Çiftçilerin Desteklenmesi", "Uzman Eller" gibi birçok projeyle küçük aile işletmelerini desteklediklerini vurgulayan Kirişci, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki mevcut işletmelerin büyük çoğunluğu da 'geçimlik' ve 'yarı geçimlik' aile işletmelerinden oluşmaktadır. Ülkemizde aile çiftliklerinin genele oranı da yüzde 90 civarındadır. Kırsal alanda gelir sağlamayı amaçlayan aile işletmeleri, üretim girdilerini doğadan veya kendi arazilerinden temin etmektedir. Tüketiminin bir kısmını ürünlerinden karşılayan küçük ölçekli aile işletmeleri, muhtemel krizlere ve piyasadaki olası fiyat dalgalanmalarına karşı daha dirençlidir. Bu işletmeler aynı zamanda, hayvansal üretim ve arzı açısından tampon vazifesi görmektedir. Türkiye'nin, artan ürün ihtiyacını karşılamak üzere, ölçek ekonomisinden yararlanan ve düşük maliyetle üretim yapan büyük işletmelere ihtiyacı su götürmez bir gerçektir."

Kirişci, hayvancılık yapan küçük aile işletmelerini Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'na almaktan büyük mutluluk duyduklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Küçük aile işletmelerine sağladığımız yeni desteklerle işletmelerin sürdürebilirliğinin sağlanması, altyapı ve ekipman eksikliği nedeniyle yaşanan kayıpların azaltılması, verimlilik ve kalitenin artırılması, üretimde yem maliyetlerinin düşürülmesi, üretici gelirlerinin artırılması, kırsaldan kente göçün azaltılması ve bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasını hedefliyoruz. Bugün, daha fazla gıda üretmek, daha fazla istihdam oluşturmak ve doğal kaynaklarımızı korumak için sürdürülebilir bir tarıma ihtiyaç duyuyorsak çözümün merkezinde küçük aile işletmelerinin yattığı unutulmamalıdır. Bunun bilincinde olarak politika üretmeye ve çalışmalarımızı bu yönde sürdürmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle bütün üreticilerimize işlerinde kolaylık, bol ve bereketli kazançlar diliyorum."

Etiketler : tarım ve orman bakanlığı hayvansal üretim işletme
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