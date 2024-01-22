Hayvan yetiştiricilerine müjde! 45 milyon kilogram yem desteği verilecek

Çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine arpa, buğday, fide, zeytin, fıstık fidanı gibi önemli desteklerde bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, hayvan yetiştiricilerine 7.000.000 kg yem dağıtımı için protokol imzaladı. Gaziantep Valiliğinde düzenlenen imza törenine, Vali Kemal Çeber ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu katıldı. Dağıtılacak olan 7.000.000 kg yem ile birlikte Şahinbey Belediyesi hayvan yetiştiricilerine 45 milyon kg hayvan yemi desteğinde bulunmuş olacak.

"VERİLEN DESTEKLER ÇOK KIYMETLİ"



Çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine çok önemli destekler verildiğini ifade eden Gaziantep Valisi Kemal Çeber "Benim burada olduğum son 6 aylık dönemde Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte birçok önemli protokole imza attık. Şahinbey Belediyemiz tohumdan büyük ve küçükbaş hayvana kadar çok önemli destekler veriyor. Bu destekler çiftçilerimiz ve hayvan yetiştiricilerimiz için çok önemli destekler. Şehrimizin en önemli özelliklerinden biriside ekilen alanların verimliliği. Ve bu topraklara ne dikersen yetişiyor. Bu ilin bereketli topraklarını üretimle buluşturabilmek ve çiftçilerimizi mutlu edebilmek adına yapılan her faaliyet bizler için çok kıymetli. Verilen bu desteklerin alan gezilerinde de ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Çiftçilerimizden ve hayvan yetiştiricilerimizden bizlere güzel dönüşleri oluyor. Çiftçi üretmeden karnımız doymaz. Hayvan yetiştiricilerimiz bu işi yapmazlarsa hiç birimiz adeta bu hayatta kalamayız. Bu anlamda bu destekler bizim için çok önemli. Şahinbey Belediyesi'nin bu destekleri kendine vazife görmesi toplumla ne kadar iç içe olduğunun en önemli göstergelerinden birisidir. Verilen desteklerden dolayı şahsım ve devletimizin kurumları adına Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

"ÜRETİM ARTIYOR"



Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçilerin ve hayvan yetiştiricilerinin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak Valiliğimizin koordinasyonunda Tarım İl ve İlçe Müdürlüğümüz ile birlikte çiftçilerimizin ihtiyacı olan destekleri sağlamaya devam ediyoruz. Daha önce çiftçilerimize gübre, arpa, buğday ve mercimek tohumu dağıtımı gerçekleştirdik. Şimdide Şahinbey'de kayıtlı 4 bin hayvan yetiştiricimize 7 bin ton büyük ve küçükbaş hayvan yemi dağıtımı gerçekleştireceğiz. Çiftçilerimize daha önce silajlık mısır, yonca ve 900 bin adet zeytin ve fıstık fidanı dağıtımı gerçekleştirdik. Hayvancılıkla uğraşan ve maddi imkanı olmayan hayvan yetiştiricilerimize 2 tane gebe büyükbaş veya 16 koyun bir koç küçükbaş hayvan desteğinde bulunduk. Destekte bulunduğumuz hayvan yetiştiricilerimiz hayvan sayılarını çoğaltarak kendi üretimlerini sağlayıp, geçimlerini sağlayabiliyorlar. Amacımız; çiftçilerimizi ve hayvan yetiştiricilerimizi destekleyerek, üretimi arttırmak. Gıda üretiminin ne kadar önemli olduğunu özellikle pandemi sürecinde iyi gördük. Çiftçilerimize destek sağlamaya başladığımız günden itibaren Çiftçi Kayıt Sisteminde önemli derecede artış oldu. Çiftçilerimize ve Hayvan yetiştiricilerimize verdiğimiz desteğin maliyeti 1 milyar 348 milyon TL'ye ulaşırken bunun 760 milyon TL'si Şahinbey Belediyemiz tarafından karşılandı. Çiftçilerimiz ve hayvan yetiştiricilerimiz ürettikçe vatandaşlarımızda daha ucuz ürüne ulaşma imkanı buluyor. Verdiğimiz destekle yüzde 50 oranında artan hayvancılık, aynı artış oranıyla devam edecek. Bizlere destek olan Valimiz Kemal Çeber'e, Şahinbey Kaymakamımız Mehmet Emin Taşçı'ya, İl Tarım ve Orman Müdürümüz Mehmet Karayılan'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.