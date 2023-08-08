Hayat Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Sezer: “Çin'e açılmak isteyen gıda şirketleri kapımızı çalıyor”

"Sultan Restaurant'ın müşterileri arasında Türk ve Ortadoğulular ağırlıkta ancak Çinli müdavimlerimiz de var" diyen Sezer Group Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Sezer şu bilgileri verdi: "Günümüzde Çin'in güney bölgesinde ve Büyük Körfez Bölgesi'nin bir parçası olan Guangzhou'da Türk-Osmanlı mutfağı denince akla ilk olarak biz geliyoruz. Ayrıca beş yıl üst üste 'En İyi Restoran' ödülünü almamız tanınırlığımızı arttırdı. Çin basını tarafından çok takdir görüyoruz. Yerel gazete ve TV'ler bizimle ilgili haberler yaptı, Çin sosyal medyasında da hakkımızda epey olumlu haberler yapılıyor."

Sezer kardeşler, yemeklerinin lezzetini artırmak amacıyla Adana ve Gaziantep'ten ızgara, Bolu'dan sulu yemek, Gaziantep'ten fırıncı ve tatlıcı ile Bursa'dan döner ustası getirdi. Restoranlarına gelen müşterileri tüm ızgara çeşitlerinin yanı sıra, yedi sulu yemek, Türk baklavası, sütlü tatlılar üstüne de Türk çayı veya kahve ikram edip uğurladığını ifade ettiler.

Grup şirketleri hakkında da bilgiler veren Özcan Sezer şöyle konuştu: "Günümüzde Sezer Group bünyesinde Hayat Gıda, Hayat Marketleri, 5 Sultan Restaurant ve bölge temsilcisi olduğumuz 5 Mado dükkânı bulunuyor. Hayat Marketleri, kendi restoranlarımızın yanısıra, diğer restoranların gıda tedariğini yapıyor. Sultan Restaurant'larımızın her biri günde ortalama 500 ila 1.000 kişiye hizmet veriyor. Sezer Group olarak Çin'de doğrudan ve dolaylı olmak üzere toplam 400 kişiye iş imkânı sunuyoruz. Hem faaliyet gösterdiğimiz Guangzhou'nun ülkenin en büyük üçüncü kenti olması, hem de bizim buradaki özellikle gıda sektöründeki ilişkilerimizden dolayı artık Çin pazarına açılmak isteyen Türk şirketleri kapımızı çalıyor. Örnek vermek gerekirse, Pınar Süt ürünleri ve Tahsildaroglu Peynirleri'nin Çin pazarına girmesine aracılık ettik. Sezer Group bünyesinde Luxy Bio kozmetik firmasının Çin temsilciliğini de yapıyoruz. Çin'de online ve offline olarak çeşitli platformda hizmet veriyoruz."

Çin pazarına girmek isteyen Türk girişimcilere seslenen Sezer şunları söyledi: "Pazarın dinamikleri ve yapısını iyi bilen işin ehli profesyonellerle çalışmalarını öneriyorum. Çinli tüketiciyi ve onun beklentisini bilmeden pazara girenlerin başarılı olma şansı yoktur. Çin pazarına girecek ürün için Ar-Ge çalışması yapıp belli tadımlar gerçekleştiriyoruz. Örneğin Çin pazarına giriş yaptığımız Mado dondurmalarının şeker oranını Çinli tüketicinin damak zevkine uygun şekilde azalttık. Yine Çinli tüketicinin damak zevkini dikkate alarak pirinçli dondurma üretip sattık. Sonuç olarak Çinli tüketiciyi anlayıp onların beklentilerini bildiğimizden Çin pazarına girmek isteyen diğer Türk firmaların bizimle temasa geçiyor. Kapımızı çalacak diğer Türk girişimcilere yardımcı olmaya hazırız."