Hava yolu kargo yükü yılın ilk 6 ayında yüzde 1,6 arttı

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, hava yolu ulaşım araçlarının yük taşımacılığında artık daha sık tercih edilmeye başlandığını ifade etti.

Günümüzde hava yolunun yük taşımacılığını hızlandırdığını ve bu durumun ticaret sektörü için pek çok avantajı beraberinde getirdiğini belirten Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

"2022'nin ilk 6 aylık döneminde yük trafiği iç ve dış hatlarda toplam 1 milyon 818 bin 169 ton. 2023 Haziran sonunda iç ve dış hatlarda toplam 1 milyon 846 bin 483 tona ulaştı. Böylece 2023'ün ilk 6 aylık verileri, önceki yılın aynı ay verilerine göre yüzde 1,6 artış gösterdi. Dünyayı etkisi altına alan pandemi döneminde uçak ve kargo taşımacılığında önemli ölçüde düşüşler yaşanmıştı. Önümüzdeki dönemde yük miktarında ise yüzde 6 artış hedefliyoruz."

Hız ve güvenliğin hava yolu kargo trafiği artışına etkisini vurgulayan Bakan Uraloğlu, hava yolu yük taşımacılığının hassas yüklerin hasarsız taşınması ve ülkeler arası ticarette güvenli ve hızlı bir yöntem olması açılarından önemine işaret etti.

Gümrük işlemlerinin de daha hızlı ve kolay gerçekleştiğine dikkati çeken Uraloğlu, "Hava meydanlarımız, halkımızın hayatını daha da kolaylaştırmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.