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12 Ekim 2022 Çarşamba 11:19:00 - Güncelleme:12 Ekim 2022 Çarşamba 11:19:00

Hangi esnafa ne kadar kredi verilecek?

Kaynak: NTV

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 milyar liralık Esnaf Destek Kredi Paketi'nin detayları belli oldu. Peki, Hangi esnafa ne kadar kredi verilecek? Esnaf kredisinin şartları neler? İşte detayları...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı esnaf ve zanaatkarlara 100 milyar, 60 ay vade ve yüzde 7.5 faiz oranlı kredinin ayrıntıları belli oldu.

ESNAF KREDİSİNİN ŞARTLARI NELER?

Esnaf kefalet kredisine başvurmak için, en az 3 ay süreyle esnaf kefalet kooperatifine üye olmak, kredi çekmek istediğiniz kooperatife şahsen başvuru yapmak, TESKOMB'a bağlı bulunan başka bir kooperatife üyeliği bulunmamak, esnafın yıllık cirosunu gösteren belgedeki kazancının kredi taksitlerini ödemeye yeterli olması, tapu veya araç teminatı göstermek gerekiyor.

Bunun için herkes bulunduğu il ve ilçede kayıtlı olduğu kefalet kooperatifine başvuracak.

İŞYERİ EDİNME VEYA İŞYERİ YENİLEME KREDİSİ

İşyeri edinme ya da işyeri yenileme kredisi almak isteyenler, 1.5 milyon TL'ye kadar, 10 yıl vadeli, yıllık yüzde 7.5 faizli kredi kullanabilecek.

SIFIR TAŞIT KREDİSİ

Sıfır taşıt almak isteyenlere de yine 1.5 milyon TL'ye kadar, 7 yıl vadeli, yıllık yüzde 7.5 faizle kredi verilecek.

Kaybolmaya yüz tutmuş, geleneksel meslek kollarında faaliyet gösteren esnafa, 50 bin TL'den 500 bin TL'ye kadar, sıfır faizle 5 yıl vadeli kredi kullandırılacak.

USTA GİRİŞİMCİ KREDİSİ

Usta girişimci kredisi, herhangi bir meslek kolunda ustalık belgesi olup da kendi adına iş yeri açacaklara; 500 bin TL'ye kadar, 5 yıl vadeli ve sıfır faizle kullandırılacak.

KOSGEB MEZUNU KREDİSİ

KOSGEB girişimcilik eğitimini tamamlayan yaşı 35'i geçmemiş olanlara 300 bin TL'ye kadar, sıfır faizli, 5 yıl vadeli genç girişimci kredisi verilecek.

Diğer tüm işletme kredileri ise 5 yıl vadeli, yıllık yüzde 7.5 faizli ve üst limiti 500 bin lira olarak kullandırılacak.

Tüm krediler Halk Bankası'ndan yıllık yüzde 15 faizle alınacak. Geri ödemeler krediye göre, 1 ay, 3 ay ve 6 aylık dilimler halinde yapılacak.

Etiketler : Halk Bankası KOSGEB Usta girişimci kredis
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