Tüm çalışanları ilgilendiren tazminat kararı!

Çalışanların 7 gün içinde en az 24 saat kesintisiz izin yapmaları şart. Ancak özellikle uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasıyla birlikte haftalık izinler sekteye uğramaya başladı. Bu konudaki Yargıtay kararına göre, izni ertelenen ya da bölünen işçi kıdem tazminatıyla işten ayrılabilir.

İş Kanunu'na göre işçilerin 7 gün içerisinde en az 24 saat kesintisiz dinlenmeleri gerekiyor. Hafta tatili olarak ifade edilen bu sürenin kesintisiz olması da şart. Özellikle uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasıyla hafta tatilinin kesintisiz olmaması gibi bir durum yaşanmaya başladı. Yargıtay'ın hafta tatili hakkında verdiği karar bu anlamda çok kritik. Uzaktan çalışmaya geçilen işyerlerinde işverenlerin hafta tatillerini kesintisiz kullandırmaları gerekiyor. Aksi taktirde işçi kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir.

YARGITAY KARARI VAR

Yargıtay'a konu olayda işçi işyerinde fazla mesai alacaklarının, hafta tatili ücretlerinin ödenmediğini iddia ederek mahkemeye başvurmuş. Yerel mahkeme davayı kabul etmiş ve işçinin alacaklarının ispatı halinde ödenmesi gerektiğine karar vermiş. Yargıtay da işçinin alacak taleplerini değerlendirmiş ve hafta tatiliyle ilgili olarak çok önemli değerlendirmelerde bulunmuş. Yargıtay hafta tatili ile ilgili değerlendirmesinde kritik noktalara işaret etmiş. Yargıtay işçinin tatil gününden önce işyerinde belirlenmiş olan iş günlerinde çalışmış olması koşuluyla, 7 günlük zaman dilimi içinde 24 saat dinlenme hakkının bulunduğunu belirtmiş. Bu çerçevede haftanın 6 günü çalışılan bir işyerinde 6 gün boyunca çalışan işçi, 7. gün dinlenme hakkına kavuşuyor. İşçinin hafta tatilinin mutlaka cumartesi ya da pazar olması zorunlu değildir.

SİGORTA PRİMİ YATAR

Hafta tatilinde çalışmayan işçinin sigorta priminin de tam olarak yatırılması gerekir. 24 saatin altında hafta tatili izni kullandırılması halinde hafta tatili hiç kullandırılmamış sayılır. Dolayısıyla işverenlerin işçilerin hafta tatilinde olduğu süreler içerisinde işçilere iş vermemesi çok önemlidir. Aksi taktirde işçi hafta tatilinde yarım saat bile çalıştırılmış olsa, hafta tatilini hiç kullanmamış olarak değerlendirilecektir. Bu nedenle de bu durumu ispat eden işçi hafta tatili kullanmamış olmak nedeniyle iş sözleşmesini feshedip işverenden hafta tatili ücreti talep edebilir.

UZAKTAN ÇALIŞMADA MESAİ UZUYOR

Öte yandan uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasıyla mesai süreleri de artmaya başladı. Pek çok çalışan uzaktan çalışma sürecinde mesai sürelerinin uzadığını, işverenlerin iş yükünü artırmaya başladığını ifade ediyor. Yargıtay'ın hafta tatili konusundaki kararı özellikle uzaktan çalışanlar için çok önemli. Haftanın 6 günü belirlenen mesai süreleri içerisinde çalışan bir kişi, yedinci gün çalışmaz ve hafta tatili ücretine hak kazanır. Dolayısıyla uzaktan çalışan bir işçi eğer pazartesiden cumartesiye kadar çalışmışsa pazar günü bilgisayarını açmak, maillerini kontrol etmek zorunda değildir. İşveren bu durumdaki işçiye 'bir mail gönderdim bir bakıp döner misin' dediğinde, işçi mailini açıp işverene dönüş sağlarsa hafta tatilini kullanmamış olur ve bu nedenle hafta tatili ücretini ileride işverenden talep edebilir hale gelir.

BÖLÜNEREK KULLANDIRILAMAZ

Hafta tatili bölünerek kullandırılamaz. Bu durumda işçi toplamda 24 saat olan hafta tatilini kesintili şekilde kullanmış olacaktır. Bu da hafta tatilinin hiç kullanılmaması anlamına geleceği için işçiye hem fesih hem de hafta tatili ücreti talep hakkı verir.