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09 Haziran 2023 Cuma 14:38:00 - Güncelleme:09 Haziran 2023 Cuma 14:38:00

Hafize Gaye Erkan 2015 yılında Türkiye'nin potansiyeline dikkat çekmişti: O sözleri tekrar gündem oldu

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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına Dr. Hafize Gaye Erkan atandı. Söz konusu atama ile Erkan, TCMB'nin ilk kadın başkanı oldu. Öte yandan Erkan'ın 2015 yılında 24 TV yayınında Türkiye'nin potansiyeline dikkat çekmişti. Erkan'ın o sözleri sosyal medyada tekrar gündem oldu.

Dr. Hafize Gaye Erkan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) atanan ilk kadın başkan oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Erkan'ın TCMB Başkanlığı'na atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu atama ile Hafize Gaye Erkan, TCMB'nin ilk kadın başkanı oldu.

"AMERİKA'DA TÜRKİYEʼNİN POTANSİYELİNİ UNİTED STATES OF TURKEY OLARAK GÖRÜYORLAR"

Merkez Bankası Başkanı olan Hafize Gaye Erkanʼın 2015 yılında 24 TV yayınında söylediği sözler tekrar gündem oldu.

Erkan, "Amerika'da Türkiyeʼnin potansiyelini United States of Turkey olarak görüyorlar. Sadece kendi topraklarında değil Orta Doğuʼdaki devletlerde birleştirici bir güç olacağı öngörülüyor" ifadelerini kullanıyor.

Etiketler : Dr. Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan
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