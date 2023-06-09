O sözleri tekrar gündem oldu

Hafize Gaye Erkan 2015 yılında Türkiye'nin potansiyeline dikkat çekmişti: O sözleri tekrar gündem oldu

Dr. Hafize Gaye Erkan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) atanan ilk kadın başkan oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Erkan'ın TCMB Başkanlığı'na atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu atama ile Hafize Gaye Erkan, TCMB'nin ilk kadın başkanı oldu.

"AMERİKA'DA TÜRKİYEʼNİN POTANSİYELİNİ UNİTED STATES OF TURKEY OLARAK GÖRÜYORLAR"

Merkez Bankası Başkanı olan Hafize Gaye Erkanʼın 2015 yılında 24 TV yayınında söylediği sözler tekrar gündem oldu.

Erkan, "Amerika'da Türkiyeʼnin potansiyelini United States of Turkey olarak görüyorlar. Sadece kendi topraklarında değil Orta Doğuʼdaki devletlerde birleştirici bir güç olacağı öngörülüyor" ifadelerini kullanıyor.