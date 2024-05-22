VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Emine Erdoğan: Şifa reçetelerimizden tüm insanlığın faydalanmasını ümit ediyorum
Erdoğan'dan dünyaya çağrı: Filistin'i tanıyın
Güvenli liman altın düşüşte!
1 aydır tedavi görüyordu!
Cannes'ta Filistin rüzgarı!
X'ten Türkiye kararı
22 Mayıs 2024 Çarşamba 21:15:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2024 Çarşamba 21:15:00

Güvenli liman altın düşüşte! 22 Mayıs 2024 çeyrek ve gram altın fiyatı

ABONE OL

Son zamanlarda dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları bugüne düşüşle başladı. 22 Mayıs Çarşamba günü saat 15:40 itibarıyla güncel ons altın değeri 2 bin 417 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 494 TL'den alıcı buluyor. İşte, 22 Mayıs 2024 gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin, faiz indirimine ilişkin aceleci davranılmaması gerektiğini vurgulamaya devam etmeleri pay piyasalarında risk iştahını kısmen törpülerken, bugün dev çip üreticisinin bilançosunu açıklamasının ardından hisse ve sektör bazlı oynaklığın artması bekleniyor.

Analistler, Fed yetkililerinin bu yıl yapılması öngörülen ilk faiz indirimine dair yaptığı açıklamalarda, söz konusu indirime dair aceleci davranılmaması gerektiğini vurgulamaya devam etmelerinin fiyatlamaları zorlaştırdığını ifade etti.

EYLÜLDE İLK FAİZ İNDİRİMİ

Bu gelişmelerle birlikte para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yüzde 65 ihtimalle eylülde ilk faiz indirimine gideceği öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında ise ABD'de 2. el konut satışları ve Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 450 ve 2 bin 400 doların destek, 2 bin 500 ve 2 bin 550 dolar seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 503 liradan yaparken; 22 Mayıs Çarşamba günü saat 15:40 itibarıyla 2 bin 494 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 092 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 077 TL'den alıcı buluyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.493,70

Satış: 2.494,12

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 2.416,88

Satış: 2.417,23

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 3.989,52

Satış: 4.077,42

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 15.959,69

Satış: 16.261,63

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 7.954,12

Satış: 8.154,84

ZİYNET ALTIN FİYATI

Alış: 15.959,69

Satış: 16.261,63

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 16.486,24

Satış: 16.902,07

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 1.338,64

Satış: 1.757,45

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 2.270,80

Satış: 2.393,58

Etiketler : altın fiyatları güncel ons altın gram altın fiyatı çeyrek altın fiyatı
Hayali ajan olmak: OO7 IVANA

Hayali ajan olmak: OO7 IVANA
Film gibi konser

Film gibi konser
Müstakbel kayınvalideden beğeni geldi

Müstakbel kayınvalideden beğeni geldi
Sıla sevgilim değil, arkadaşım

Sıla sevgilim değil, arkadaşım
Yazı başlatan şarkılar Ozan'dan

Yazı başlatan şarkılar Ozan'dan
Hem yazdı hem söyledi

Hem yazdı hem söyledi
Anlaşmalı boşandılar

Anlaşmalı boşandılar
Şilan Mikal'dan annelik açıklaması! "Eskiden gamsızdım, şimdi daha endişeliyim"

Şilan Mikal'dan annelik açıklaması! "Eskiden gamsızdım, şimdi daha endişeliyim"
Yarışmacılara moral verdi

Yarışmacılara moral verdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX