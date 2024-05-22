Güvenli liman altın düşüşte! 22 Mayıs 2024 çeyrek ve gram altın fiyatı
Son zamanlarda dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları bugüne düşüşle başladı. 22 Mayıs Çarşamba günü saat 15:40 itibarıyla güncel ons altın değeri 2 bin 417 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 494 TL'den alıcı buluyor. İşte, 22 Mayıs 2024 gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin, faiz indirimine ilişkin aceleci davranılmaması gerektiğini vurgulamaya devam etmeleri pay piyasalarında risk iştahını kısmen törpülerken, bugün dev çip üreticisinin bilançosunu açıklamasının ardından hisse ve sektör bazlı oynaklığın artması bekleniyor.
Analistler, Fed yetkililerinin bu yıl yapılması öngörülen ilk faiz indirimine dair yaptığı açıklamalarda, söz konusu indirime dair aceleci davranılmaması gerektiğini vurgulamaya devam etmelerinin fiyatlamaları zorlaştırdığını ifade etti.EYLÜLDE İLK FAİZ İNDİRİMİ
Bu gelişmelerle birlikte para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yüzde 65 ihtimalle eylülde ilk faiz indirimine gideceği öngörülüyor.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında ise ABD'de 2. el konut satışları ve Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 450 ve 2 bin 400 doların destek, 2 bin 500 ve 2 bin 550 dolar seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.
ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 503 liradan yaparken; 22 Mayıs Çarşamba günü saat 15:40 itibarıyla 2 bin 494 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 092 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 077 TL'den alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.493,70
Satış: 2.494,12
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.416,88
Satış: 2.417,23
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.989,52
Satış: 4.077,42
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.959,69
Satış: 16.261,63
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.954,12
Satış: 8.154,84
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.959,69
Satış: 16.261,63
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 16.486,24
Satış: 16.902,07
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.338,64
Satış: 1.757,45
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.270,80
Satış: 2.393,58