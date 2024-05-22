Güvenli liman altın düşüşte!

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin, faiz indirimine ilişkin aceleci davranılmaması gerektiğini vurgulamaya devam etmeleri pay piyasalarında risk iştahını kısmen törpülerken, bugün dev çip üreticisinin bilançosunu açıklamasının ardından hisse ve sektör bazlı oynaklığın artması bekleniyor.

Analistler, Fed yetkililerinin bu yıl yapılması öngörülen ilk faiz indirimine dair yaptığı açıklamalarda, söz konusu indirime dair aceleci davranılmaması gerektiğini vurgulamaya devam etmelerinin fiyatlamaları zorlaştırdığını ifade etti.

Bu gelişmelerle birlikte para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yüzde 65 ihtimalle eylülde ilk faiz indirimine gideceği öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında ise ABD'de 2. el konut satışları ve Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 450 ve 2 bin 400 doların destek, 2 bin 500 ve 2 bin 550 dolar seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 503 liradan yaparken; 22 Mayıs Çarşamba günü saat 15:40 itibarıyla 2 bin 494 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 092 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 077 TL'den alıcı buluyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.493,70

Satış: 2.494,12

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 2.416,88

Satış: 2.417,23

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 3.989,52

Satış: 4.077,42

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 15.959,69

Satış: 16.261,63

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 7.954,12

Satış: 8.154,84

ZİYNET ALTIN FİYATI

Alış: 15.959,69

Satış: 16.261,63

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 16.486,24

Satış: 16.902,07

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 1.338,64

Satış: 1.757,45

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 2.270,80

Satış: 2.393,58