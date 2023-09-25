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25 Eylül 2023 Pazartesi 10:23:00 - Güncelleme:25 Eylül 2023 Pazartesi 10:23:00

Güven endeksleri açıklandı

Kaynak: TRT Haber

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Güven endeksi eylülde geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 2 oranında azalırken, perakende ticaret sektöründe yüzde 3, inşaat sektöründe yüzde 1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 2 oranında azalarak 113 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 3 oranında artarak 117,7 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 1 oranında artarak 88,3 değerini aldı.

Etiketler : türkiye istatistik kurumu eylül güven endeksi
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