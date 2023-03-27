VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail'in uluslararası havalimanı Ben Gurion'da grev nedeniyle seferler durduruldu
"Hudutlardan kaçak geçiş söz konusu olamaz"
Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'ın bazı ilçelerinde eğitim öğretim başladı
"Türkiye, Suriye, Rusya ve İran'ın Dışişleri Bakanları Moskova'da toplanabilir"
Van'da terör operasyonu: 14 gözaltı
Güven endeksleri açıklandı
27 Mart 2023 Pazartesi 10:25:00 - Güncelleme:27 Mart 2023 Pazartesi 10:25:00

Güven endeksleri açıklandı

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Güven endeksi martta bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,1 artarken perakende ticaret sektöründe yüzde 4,4 ve inşaat sektöründe yüzde 1,5 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Mart ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,1 artarken perakende ticaret sektöründe yüzde 4,4 ve inşaat sektöründe yüzde 1,5 azaldı.

Etiketler : türkiye istatistik kurumu hizmet perakende ticaret inşaat güven endeksi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX