VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Zehir tacirlerine Yüzüncü Yıl Operasyonu: 925 şüpheli yakalandı
ABD'den Ukrayna'ya 1.3 milyar dolarlık ek yardım
Rozetini Akşener takmıştı, İYİ Parti'de bir istifa daha
Bayram sahnesi
Bodrum buluşması
Türkü gecesi
21 Haziran 2023 Çarşamba 11:56:00 - Güncelleme:21 Haziran 2023 Çarşamba 11:56:00

Güven endeksi haziranda hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde yükseldi

Kaynak: AA

ABONE OL

Güven endeksi haziranda geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 0,6, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,9 artarken inşaat sektöründe yüzde 3,5 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi haziranda aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 0,6, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,9 arttı. Endeks inşaat sektöründe yüzde 3,5 azalış gösterdi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi mayısta 117,4 iken haziranda 118,1 değerine yükseldi.

Hizmet sektöründe geçen aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 0,6, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 1,9 artarken, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 0,7 azaldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi mayısta 116,7 iken bu ay 117,7'ye arttı.

Perakende ticaret sektöründe, son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 0,6 azalırken, gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 2 ve mevcut mal stok seviyesi yüzde 1,6 artış gösterdi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi ise geçen ay 92,2 iken bu ay 88,9'a geriledi.

İnşaat sektöründe geçen aya göre alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyinde yüzde 4,7 ve gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksinde yüzde 2,4 azalış oldu.

Etiketler : Türkiye İstatistik Kurumu Mevsim etkileri Perakende ticaret sektörü
Sertab enerjisi

Sertab enerjisi
Dijitalde zirvede

Dijitalde zirvede
Hayatını kaybetti

Hayatını kaybetti
Danimarka'da moral depoluyor

Danimarka'da moral depoluyor
6 Şubat yüreğimizden çıkmayacak

6 Şubat yüreğimizden çıkmayacak
Pınar Deniz: Hayal kurmuyorum, anı yaşıyorum

Pınar Deniz: Hayal kurmuyorum, anı yaşıyorum
Depremzedelere desteğe devam

Depremzedelere desteğe devam
‘Beyaz Gece' buluşması

‘Beyaz Gece' buluşması
42 bin TL'lik şıklık

42 bin TL'lik şıklık

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX