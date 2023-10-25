VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gazze şeridinde askeri hareketlilik... İsrail karadan ve havadan vuruyor
DSÖ, Gazze'deki personeli ile bağlantıyı kaybetti: "İnsani yardım talep ediyoruz"
Başkan Erdoğan'dan asansör kazasında hayatını kaybeden öğrencinin ailesine başsağlığı
BM, Gazze'de ateşkes tasarısını kabul etti
BM'den İsrail'e iletişimin kesilmesi tepkisi
"Gazze'de iletişimin kesilmesinin amacı katliamı gerçekleştirmektir"
25 Ekim 2023 Çarşamba 11:29:00 - Güncelleme:25 Ekim 2023 Çarşamba 11:29:00

Güven endeksi ekimde hizmet ve inşaat sektörlerinde arttı

Kaynak: AA

ABONE OL

Güven endeksi ekimde geçen aya oranla perakende ticaret sektöründe yüzde 3,3 azalırken hizmet sektöründe yüzde 0,5, inşaat sektöründe yüzde 0,9 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi ekimde aylık bazda, perakende ticaret sektöründe yüzde 3,3 azalarak 113,9'a gerilerken hizmet sektöründe yüzde 0,5 artarak 113,6'ya, inşaat sektöründe yüzde 0,9 yükselerek 89,1'e çıktı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi eylülde 113 iken ekimde 113,6'ya yükseldi.

Hizmet sektöründe bu ay eylüle kıyasla son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 0,3 azalış gösterirken gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 0,9 ve son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 0,9 arttı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi eylülde 117,7 iken bu ay 113,9 oldu.

Perakende ticaret sektöründe, son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 2,8, mevcut mal stok seviyesi yüzde 2,9, gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 3,9 azaldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi ise geçen ay 88,3 iken bu ay 89,1 değerini aldı.

İnşaat sektöründe geçen aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyinde yüzde 0,2, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksinde yüzde 1,4 artış gerçekleşti.

Etiketler : perakende-ticaret hizmet-sektörü seoetiketi perakendeazalması inşaatarışı
Cumhuriyet marşı besteledi

Cumhuriyet marşı besteledi
Kültür buluşması

Kültür buluşması
Meryem New York'ta

Meryem New York'ta
Arkadaş olarak seviyormuş

Arkadaş olarak seviyormuş
Yapımcı olarak Cannes'da

Yapımcı olarak Cannes'da
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
Suat Suna'dan destek konseri

Suat Suna'dan destek konseri
Cumhuriyet'in Divası Times Meydanı'nda

Cumhuriyet'in Divası Times Meydanı'nda
Nilüfer Açıkalın: Beni kötü değil, güzel çıkarın

Nilüfer Açıkalın: Beni kötü değil, güzel çıkarın

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX