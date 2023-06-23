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23 Haziran 2023 Cuma 14:11:00 - Güncelleme:23 Haziran 2023 Cuma 14:11:00

Güneydoğu'nun buğday unu ihracatı 211 milyon dolara ulaştı

Kaynak: AA

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Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden yılın ilk 5 ayında yapılan buğday unu ihracatı 211 milyon dolara ulaştı.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, yazılı açıklamasında, buğday ihracatı yapılan ülkeler arasında Irak ve Suriye'nin ilk sıralarda yer aldığını bildirdi.

Kadooğlu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde üretilen unun sofralara lezzet kattığını belirterek, şunları kaydetti:

"Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, yılın ilk 5 ayında buğday unu ihracatı 211 milyon dolar oldu. Buğday ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 azalmasına rağmen Türkiye'nin toplam buğday ihracatının yüzde 36'sını gerçekleştirmeyi başardı. Geçtiğimiz yıl 1,3 milyon ton buğday ihracatı ile 611 milyon dolar gelir elden eden bölgedeki markalaşmış un üreticilerinin varlığı ticari bir çeşitlilik yarattı."

Etiketler : Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar Güneydoğu Anadolu Bölgesi buğday ihracatı
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