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04 Eylül 2022 Pazar 11:29:00 - Güncelleme:04 Eylül 2022 Pazar 11:29:00

Güneydoğu Anadolu'dan ağustosta 1 milyar 86 milyon dolarlık ihracat

Kaynak: AA

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Güneydoğu Anadolu Bölgesi, geçen ay 1 milyar 86 milyon 570 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) yapılan açıklamaya göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 5,8 artışla 1 milyar 86 milyon 570 bin dolarlık ihracata imza attı.

Güneydoğu'nun lokomotif şehri Gaziantep'in ihracatı ise 917 milyon 865 bin dolar oldu.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, gerek bölge gerekse Gaziantep'in tüm ağustos ayları içerisinde en yüksek ihracat rakamına ve ihracatçı sayısına ulaşmayı başardığını belirtti.

Gaziantep'in ağustosta Türkiye'nin en çok ihracat gerçekleştiren 5'nci ili olmayı başardığını aktaran Kileci, dünya piyasalarını olumsuz etkileyen Rusya-Ukrayna savaşı ve beraberindeki krizlere rağmen istikrarla üreten ihracatçıları tebrik etti.

Gaziantep'ten 1764 firma ihracat yapıyor

Bölgenin ağustos boyunca 2 bin 508 firmayla ihracat gerçekleştirdiğini aktaran Kileci şunları kaydetti:

"Gaziantep'ten ihracat yapan firma sayısı ise 1764 olarak hesaplandı. Bu rakamlarla hem bölgemiz hem de Gaziantep ihracatçı sayısı bakımından en yüksek ağustos ayı rakamına ulaştı. Ayrıca 2022 Ağustos ayında 119 firmamız ilk kez ihracat gerçekleştirdi. Gaziantep'ten en çok ihracat gerçekleştirilen sektörler ise tekstil ve ham maddeleri, hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, halı, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri oldu."

Etiketler : GAİB Gaziantep Türkiye
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