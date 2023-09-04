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04 Eylül 2023 Pazartesi 18:30:00 - Güncelleme:04 Eylül 2023 Pazartesi 18:30:00

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden ağustos ayında 1,05 milyar dolarlık ihracat

Kaynak: AA

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Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) üyesi firmalar, ağustos ayında 1 milyar 54 milyon 707 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yazılı açıklamasında, bölge ihracatının bu yıl ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 azaldığını bildirdi.

Böylelikle bölgeden 1 milyar 54 milyon 707 bin dolarlık dış satış yapıldığını ifade eden Kileci, depremin yol açtığı düşüşün iyileşmeye rağmen devam ettiğini vurguladı.

Artık belli bir seviyeyi yakalayan üretim ve ihracat istatistiklerine bakıldığında bölgedeki toparlanmanın her ay daha da iyiye gittiğine işaret eden Kileci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İstikrarlı bir ihracat performansı bizleri sevindiriyor. Bölgemizin ihracatı, bu ay da 1 milyar doları aşmış durumda. 8 aylık periyotta ise 7,5 milyar dolarlık ihracata ulaştık. İhracatımızda Orta Doğu ülkeleri yüzde 39,3'lük payla ilk sıradaki yerini korurken, AB ülkeleri yüzde 18,7'lik payla ikinci, Afrika ülkeleri ise yüzde 13,8'lik payla üçüncü sırada bulunuyor. Ülkelere göre ocak-ağustos ayı ihracat tablomuzu incelediğimizde Irak, ABD, İtalya, Suriye, İngiltere, Almanya, Suudi Arabistan, Libya, İsrail ve Rusya bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alıyor. Gazi şehrimizin kıymetli ihracatçıları da gösterdikleri üstün performansla yüzümüzü güldürmeye devam ediyor."

Bölgenin en çok ihracat yapan kentinin Gaziantep olduğunu belirten Kileci, bu ili Mardin, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Kilis ve Adıyaman'ın izlediğini bildirdi.

Etiketler : gaib güneydoğu anadolu bölgesi ağustos ihracat
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