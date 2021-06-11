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11 Haziran 2021 Cuma 12:34:00 - Güncelleme:11 Haziran 2021 Cuma 12:55:00

Güneşi YEKA'lamada sona doğru

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Türkiye'nin ilk yenilenebilir enerji kaynak alanı Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nde sona gelindi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Dönmez, "Güneşi YEKA'lamak için Konya'da olacağız." sözleriyle müjdeli haberi duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, YEKA Güneş Enerjisi Santrali'nde sona gelindiğini bildirdi.

Türkiye'nin ilk yenilenebilir enerji kaynak alanı niteliğindeki Karapınar Güneş Enerjisi Santrali, tamamlandığında toplam 1000 megavat kurulu güce sahip olacak. 20 milyon metrekare alana inşa edilen YEKA, 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:

Etiketler : Bakan Dönmez YEKA GÜNEŞ ENERJİSİ
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