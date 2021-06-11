Güneşi YEKA'lamada sona doğru
Türkiye'nin ilk yenilenebilir enerji kaynak alanı Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nde sona gelindi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Dönmez, "Güneşi YEKA'lamak için Konya'da olacağız." sözleriyle müjdeli haberi duyurdu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, YEKA Güneş Enerjisi Santrali'nde sona gelindiğini bildirdi.
Türkiye'nin ilk yenilenebilir enerji kaynak alanı niteliğindeki Karapınar Güneş Enerjisi Santrali, tamamlandığında toplam 1000 megavat kurulu güce sahip olacak. 20 milyon metrekare alana inşa edilen YEKA, 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak.
Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:
Türkiye'nin ilk YEKA'sı, Karapınar GES adım adım sona yaklaşıyor.@tcsanayi Bakanımız Sayın @Varank ve @csbgovtr Bakanımız Sayın @Murat_Kurum ile birlikte güneşi YEKA'lamak için Konya'da olacağız. pic.twitter.com/4pmKdGHPBL— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) June 11, 2021
- Güneşi YEKA'lamada sona doğru
- Nisan ayı rakamları açıklandı: Sanayi üretiminde rekor artış
- Türkiye için tarihi gün: 20 ton altın, 3,5 ton gümüş rezervi tespit edildi!
- 2021 kurban kesim bedeli ne kadar?
- TUSAŞ'tan büyük başarı: İlk kez listeye girdi
- ASELSAN'dan 'millileştirme' hamlesi! Türkiye'ye 150 milyon dolarlık katkı