Güneşi YEKA'lamada sona doğru

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, YEKA Güneş Enerjisi Santrali'nde sona gelindiğini bildirdi.

Türkiye'nin ilk yenilenebilir enerji kaynak alanı niteliğindeki Karapınar Güneş Enerjisi Santrali, tamamlandığında toplam 1000 megavat kurulu güce sahip olacak. 20 milyon metrekare alana inşa edilen YEKA, 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'nin ilk YEKA'sı, Karapınar GES adım adım sona yaklaşıyor.@tcsanayi Bakanımız Sayın @Varank ve @csbgovtr Bakanımız Sayın @Murat_Kurum ile birlikte güneşi YEKA'lamak için Konya'da olacağız. pic.twitter.com/4pmKdGHPBL