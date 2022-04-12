VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'den dünyaya net 'ambargo' mesajı
"Çürük adayınız ne zaman ortaya çıkacak?"
Putin meydan okudu
Fiyatlar yarı yarıya düşecek
DSÖ: Tek doz HPV aşısı rahim ağzı kanserini önlemek için yeterli
Etiyopya'da Boeing 737 Max tipi uçaklar yeniden havalanmaya başladı
Perakende satış hacmi şubatta yıllık bazda yüzde 6,2 arttı
Rusya-Ukrayna savaşının çevreye etkileri ne boyutta?
Türkiye'nin 2053 için 'yol' haritası belli oldu
Bolu Dağı'nda hafif kar ve sis etkili oluyor
Çin'de 24 bin 567, Hong Kong'da 1407 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Güneş enerjisinde 8 bin megavatı aşan kapasite Türkiye'nin 78 iline yayıldı
Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 13,3 arttı
66 numaralı minik Hamza
Hayatımda kimse yok
Sitemkâr Birce
Asil keyif
Eleştirilere açığım
Anlamsız panik
Zehra görmesin
Aleyna'yla komşu oldu
Müzikalde olmak isterim
Asmalı Konak tatili
Kobani soruşturmasında ikinci dalga
12 Nisan 2022 Salı 11:27:00 - Güncelleme:12 Nisan 2022 Salı 11:27:00

Güneş enerjisinde 8 bin megavatı aşan kapasite Türkiye'nin 78 iline yayıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye'nin mevcut elektrik kurulu gücü 100 bin 334 megavata, güneş enerjisinin elektrik kurulu gücündeki payı da yüzde 8'e ulaştı.

Türkiye'nin güneş enerjisindeki 8 bin megavatı aşan kapasitesi 78 ilindeki santrallerden oluşurken, bu kapasitenin en yükseğini bulunduran Konya "güneşin başkenti" olarak öne çıkıyor.

AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından aldığı verilere göre, Türkiye'nin elektrik kurulu gücü mart sonu itibarıyla 100 bin 334 megavata, güneş enerjisi kurulu gücü ise 8 bin 29 megavata ulaştı.

Güneş enerjisinde 2014'te 40 megavat olan kurulu güç, yaklaşık 8 yılda 8 bin megavatı geçerek bu alanda bir eşik de aşılmış oldu. Güneş enerjisinin Türkiye'nin elektrik kurulu gücündeki payı da yüzde 8'e ulaştı.

Ağırlıklı olarak lisanssız santrallerin oluşturduğu güneş enerjisi kurulu gücü "dağıtık" yapısıyla öne çıkarken, Türkiye'nin 78 ilinde irili ufaklı güneş enerjisi santralleri bulunuyor.

Konya, 1167,50 megavatla güneş enerjisinde en yüksek kurulu güce sahip il. Bunu, 415,8 megavatı bulan kapasitesiyle Ankara, 383,5 megavatla Şanlıurfa, 346,5 megavatla Kayseri ve 306,9 megavatla İzmir takip ediyor.

Kahramanmaraş 264,7 megavat, Gaziantep 260,8 megavat, Afyonkarahisar 252,3 megavat, Antalya 241,7 megavat ve Manisa 234,8 megavatla güneş enerjisinde kurulu gücü en yüksek ilk 10 şehir arasında yer alıyor.

Mersin 217,5 megavat kurulu güçle bu illeri izlerken, Türkiye'nin 20 ilinde 100-200 megavat, 9 ilinde de 50-100 megavat arasında güneş enerjisi kapasitesi bulunuyor.

Güneş enerjisinde 18 şehirdeki kapasiteler 10-50 megavat arasında değişirken, 20 şehirde 10 megavat ve altında güneş enerjisi kurulu gücü mevcut.

Rize, Hakkari ve Artvin ise Türkiye'de güneş enerjisi kapasitesinin bulunmadığı üç il olarak öne çıkıyor.

Etiketler : güneş enerjisi 18 şehir Rize Hakkari ve Artvin
Aşka ikinci şans mutluluğu

Aşka ikinci şans mutluluğu
Hem iş hem tatil

Hem iş hem tatil
İnce eleyip sık dokuyor

İnce eleyip sık dokuyor
Murat sadece arkadaşım

Murat sadece arkadaşım
Bambaşka biri oldu

Bambaşka biri oldu
Nuh'un Gemisi Cudi'de 2 asıl yerinde çekildi

Nuh'un Gemisi Cudi'de 2 asıl yerinde çekildi
Estetiği yaptırdıkça yaptırası geliyor

Estetiği yaptırdıkça yaptırası geliyor
Kapadokya teklisi

Kapadokya teklisi
İspanya'da en iyi dizi seçildi

İspanya'da en iyi dizi seçildi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER