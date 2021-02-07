Gümüş yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor

Altından kaçış tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle Merkez Bankası'nın belirlediği yeni ekonomi politikası sonrası mevduat faizlerinin de yükseltilmesiyle 540 liraya kadar yükselen gram altın tahtından oldu. Son dönemde yatırımcının yeni gözdesi olan gümüş için ise uzmanlar, "Gümüş tarafına hem vadeli tarafta hem spot piyasada ciddi bir fon akışı var. Bu da tabi ki gümüşün bir miktar daha öne geçmesine yol açıyor" dedi.



A Haber'de yer alan habere göreons altın fiyatları 2020 yılına 1517 dolar seviyesinde başlarken, yılı 1900 dolar seviyesinde kapattı. Bu dönemde ons yatırımcısına yaklaşık yüzde 25'lik bir getiri sundu. Gram altın fiyatları, 2020 yılına 290 liradan giriş yaparken, 2020 döneminde gram altın 164 liralık getiriyle yaklaşık yüzde 56'lık bir kazanç sundu.

ONS GÜMÜŞ YÜZDE 48 GRAM GÜMÜŞ YÜZDE 84 KAZANDIRDI

2020 dönemine ons gümüş, 17,87 dolar seviyesinden giriş yaparken, yılı yüzde 48'i aşan primle 26,44 dolardan kapattı. Gram gümüş ise 2020 yılına 3,42 lirayla başlarken, seneyi yatırımcısına yüzde 84'ün üzerinde kazandırarak kapattı.

HEM GÜVENLİ LİMAN ETİKETİNİ KULLANIYOR HEM DE SANAYİDE KULLANILMA ÖZELLİĞİ VAR

Gümüşün pek çok alanda kullanılan bir ürün olduğunu vurgulayan Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, "Gümüş endüstriyel alanda da kullanıldığı için hem ons altının değer olma riskten kaçınma etkisinden faydalanıyor, hem de diğer kıymetli madenlerin endüstriyel ürünlerde kullanılma özelliğinden faydalanıyor. Bu anlamda gümüş her ikisinin de ortak noktası diyebiliriz. Bu açıdan da diğer kıymetli madenler ons altına göre çok daha önemli bir konuma geçiyor" dedi.

"GÜMÜŞ ONS ALTINDAN DAHA FAZLA TERCİH EDİLECEK"

Uzman isim pandemi sonrası ekonomilerin açılmasıyla beraber dünyada çarkların döneceğine işaret ederek, "Bu sene özellikle küresel büyümenin yüzde 4 üzerinde olacağı beklentisi sonrasında Çin'in yüzde 8'e yaklaşan büyüme yaşayacağı beklentisi haliyle endüstriyel ürünlerdeki talebi yani gümüş talebini artırması bekleniyor. Bu anlamda gümüşün ons altından daha fazla tercih edilen bir ürün olacağını tahmin ediyorum" dedi.

"ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİN PİLLERİNDE KULLANILIYOR"

Gümüşün çok iyi bir iletken olduğunu ve bununla beraber özellikle elektronik alanında çok fazla kullanıldığını ifade eden uzman isim, "Şöyle diyebiliriz hepimiz aslında bir miktar gümüş sahibiyiz. Bunun dışında fotoğrafçılık, anti-bakteriyel alanlarda çokça kullanılan bir ürün ve tabi ki elektrikli otomobillerin pillerinde çok fazla kullanılan bir ürün" dedi.

GÜMÜŞ TALEBİ YÜKSELECEK

Gümüşün çok iyi bir iletken olmasıyla öne çıktığını belirten uzman isim, "Gümüş elektrikli otomobillerde, kamyonlarda kullanılıyor. Özellikle pillerde çok fazla kullanılan bir ürün. Elektrikli arabaların talebi artıkça gümüş kullanımın artmasına yol açıyor. Bu da önümüzdeki dönemde elektrikli otomobillerin Avrupa başta olmak üzere, ABD'de çok daha önemli hale geleceği, çok daha fazla kullanılacağı düşünüldüğünde gümüş talebinin artması kaçınılmaz olacaktır" dedi.

"2021 YILINDA GÜMÜŞ ALTININ ÖNÜNDE YER ALABİLİR"

Mevcut durumda gümüşün altından daha fazla revaçta olduğunu bildiren Ergezen, "Son sosyal medya kaynaklı yatırımlar, hareketler gümüşü çok daha fazla gündeme taşıdı. Ama zaten bunun öncesinde 2021 için gümüşün ons altından çok daha önde olacağını tahmin ediyorduk. Bunun da en büyük nedeni küresel büyüme yaşanacağı beklentisi. Gümüş tarafına hem vadeli tarafta hem spot piyasada ciddi bir fon akışı var. Bu da tabi ki gümüşün bir miktar daha öne geçmesine yol açıyor" dedi.

"GÜMÜŞ TALEBİNDE YÜZDE 100'ÜN ÜZERİNDE BİR ARTIŞ OLDU"

Küresel piyasalarda yeni yatırımcıların gümüşe gelmesiyle beraber talepte ciddi bir artış yaşandığını ifade eden Ergezen, "Önceki yıllara göre çok daha yüksek. Yüzde 100'ün üzerinde fazla bir artış oldu. Bundan dolayı da arz-talep dengesi talep lehine değişmiş durumda. Bu da her ne kadar son dönemde dolar endeksi aşağıya gelse bile gümüşün ons altına göre bir miktar daha önde olmasına yol açıyor" dedi.

"BİR DEĞER ENSTRÜMANI OLARAK GÜMÜŞ ALTINI TAHTINDAN ETTİ"

Bir değer enstrümanı olarak, alternatif getiri olarak gümüşün şuan da ons altını tahtından ettiğini ifade eden uzman isim, "Özellikle sosyal medya kaynaklı, yani RobinHood yatırımcılarının gümüşe gelmesi, gümüşün daha fazla konuşulmasına yol açıyor. Bu durum gümüşe olan yatırımların artmasına yol açıyor. 2020 senesinde gümüşün çok hızlı bir yükseliş göstermesi çok pek yatırımcıyı da çekti. Buna yerli yatırımcılar da dahil. Yani daha önceki senelerde gümüşe bu kadar yatırım görülmezken, 2020 yılında 2021'in başında yerli yatırımcının da gümüşe ilgi gösterdiğini gümüşe fon akışı olduğunu görüyoruz. Bu da ons altının son dönemde gümüşe göre zayıf kalması gümüşe olan ilgiyi güçlendirdi. Bu anlamda gümüş ons altını yerinden etmiş durumda" dedi.

"ORTA VE UZUN VADEDE ALTIN YENİDEN RAĞBET GÖREBİLİR"

Gümüş şuan da ons altının önüne geçtiğini ancak orta ve uzun vadede ons altının daha fazla bir değer enstrümanı olarak ortaya çıktığını belirten Ergezen, "Özellikle para birimlerine güven azaldıkça, dolar endeksi gevşedikçe, diğer para birimlerine karşı soru işaretleri oldukça ons altın yeniden rağbet görecektir. Bu durumun orta ve uzun vadede bozulması çok zor. Ancak gümüşün önemli bir adım attığı da bir gerçek. Özellikle endüstriyel alanlarda kullanıyor olması çok önemli bir artısı. Zaten ons altına göre öne çıkmasının sebebi de buydu. Eğer ekonomik büyüme aynı hızda devam ederse gümüş yerini daha da sağlamlaştırır. Aksi takdirde arz-talep dengesinin arz yönünde bozulduğu ve ons altının yeniden öne çıktığı bir dönemi görebiliriz. Ancak şunu da unutmamak gerekir ki gümüş son dönemde altına göre çok daha popüler olduğu ve altını tahtından ettiği de bir gerçek" dedi.