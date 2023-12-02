Gümrük uzlaşma komisyonlarının yetki sınırları yeniden belirlendi
Kaynak: AA
Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği kapsamındaki başvurularda, konusu 3 milyon liraya kadar olanlar için gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü uzlaşma komisyonları, bu miktarı aşanlarda merkezi uzlaşma komisyonları yetkili olacak.
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, düzenleme kapsamına giren başvurularda, konusu 3 milyon liraya kadar olanlar için gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü uzlaşma komisyonları, 3 milyon lirayı aşanlarda ise merkezi uzlaşma komisyonları yetkili olacak.
Bugüne kadar 750 bin lira sınırı gözetiliyordu.
- İhracatta kasım rekoru
- "Çiftlik Muhasebe Veri Ağı"na kaydolan işletmelere bu yıl için 1000 lira destek verilecek
- Gümrük uzlaşma komisyonlarının yetki sınırları yeniden belirlendi
- Su ürünleri yetiştiricilerine verilecek destekler belirlendi
- SPK, 3 şirketin halka arzını onayladı
- İnşaat yılın üçüncü çeyreğinde en fazla büyüyen sektör oldu