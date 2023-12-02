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02 Aralık 2023 Cumartesi 10:15:00 - Güncelleme:02 Aralık 2023 Cumartesi 10:15:00

Gümrük uzlaşma komisyonlarının yetki sınırları yeniden belirlendi

Kaynak: AA

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Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği kapsamındaki başvurularda, konusu 3 milyon liraya kadar olanlar için gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü uzlaşma komisyonları, bu miktarı aşanlarda merkezi uzlaşma komisyonları yetkili olacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, düzenleme kapsamına giren başvurularda, konusu 3 milyon liraya kadar olanlar için gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü uzlaşma komisyonları, 3 milyon lirayı aşanlarda ise merkezi uzlaşma komisyonları yetkili olacak.

Bugüne kadar 750 bin lira sınırı gözetiliyordu.

Etiketler : ticaret bakanlığı gümrük uzlaşma komisyonları yetki sınırları
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