VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Yerlikaya: Cansiperane çalışmaya azim ve kararlılıkla devam edeceğiz
Başkan Erdoğan'dan Hüseyin Murat Uysal için başsağlığı mesajı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Doğruyu savunmaktan asla çekinmeyeceğiz
Başkan Erdoğan onayladı: Birleşik Krallık ile yapılan anlaşma uzatıldı
Hakkari'de 4,4 büyüklüğünde deprem
İstanbul Valisi Gül, Darülaceze'yi ziyaret etti
31 Aralık 2023 Pazar 18:58:00 - Güncelleme:31 Aralık 2023 Pazar 18:58:00

Gümrük müşavirliği işlemlerinde 2024 yılı asgari ücretleri belirlendi

Kaynak: AA

ABONE OL

Gümrük müşavirliği ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirliğinde gelecek yıla ilişkin asgari ücret tarifesi belli oldu.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, gümrük müşavirliği asgari ücretleri, tebliğin yürürlüğe gireceği 1 Ocak 2024'ten itibaren 30 lira ile 7 bin 590 lira arasında olacak.

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi ise 570 lira ile 189 bin 720 lira arasında uygulanacak.

Öte yandan asgari ücret tarifesine ilişkin uygulama esasları kapsamında yer alan onaylanmış kişi statü belgesi ile onaylanmış ihracatçı yetkisi yürürlükten kaldırıldı. Ayrıca, toplam müşavirlik ücretinin 44 bin 85 lirayı aşması halinde, aşan kısma ait tutar tarafların anlaşmasıyla belirlenecek.

Etiketler : gümrük müşaviri asgari ücret tarifesi resmi gazete
Serkan Çayoğlu: Fatih'i oynamak büyük sorumluluk

Serkan Çayoğlu: Fatih'i oynamak büyük sorumluluk
Ateşlendikten sonra huyum değişti

Ateşlendikten sonra huyum değişti
Prag'da masalsı düğün

Prag'da masalsı düğün
Fanlardan Time Square jesti

Fanlardan Time Square jesti
Mehmetçik için tek yürek oldular

Mehmetçik için tek yürek oldular
Şıklık yarışı

Şıklık yarışı
Oyuncu Nihal Menzil: Hayatta hiçbir şey tesadüf değil

Oyuncu Nihal Menzil: Hayatta hiçbir şey tesadüf değil
Dilan Çıtak zayıflık sırrını açıkladı

Dilan Çıtak zayıflık sırrını açıkladı
Ceyda Düvenci: Yeniden aşık olacağım

Ceyda Düvenci: Yeniden aşık olacağım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX