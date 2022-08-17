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17 Ağustos 2022 Çarşamba 19:52:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2022 Çarşamba 19:52:00

Guardian: Faiz oranlarını yükseltmek, durumu kötüleştirir

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Fed'in enflasyonla mücadelede faiz artırma kararı eleştirildi. Faiz artışı yerine fiyatta istikrarın sağlanması gerektiği vurgulanırken, "Fed'den daha fazlasına ihtiyacımız var" denildi.

ABD ve Avrupa, enflasyonu faiz artırımlarıyla dizginlemeye çalışıyor.

ABD ve kıtadaki merkez bankalarının radikal kararına karşın bazı ekonomistler, faiz oranlarını artırmanın düşük gelirli insanları olumsuz etkileyeceği konusunda uyardı.

"Enflasyon acı verici ama..."

Guardian gazetesinde yayınlanan "Enflasyon acı verici. Ancak faiz oranlarını yükseltmek durumu daha da kötüleştirir" başlıklı görüş yazısında tablo mercek altına alındı.

Faiz artışı yerine fiyat istikrar önlemleri

Faiz artışlarının, ekonomik durgunluğa neden olabileceği ve sıradan insanlara zarar verebileceğine dikkat çekildi. Isabella Weber ve Mark Paul imzalı yazıda, "Bunun yerine fiyat istikrar önlemlerine ihtiyacımız var." denildi.

Amerikalı politikacıların, "sert" bir seçimle karşı karşıya kaldığı belirtilerek, şu görüş paylaşıldı:

"Fiyat artışlarını dizginleyen cerrahi yaklaşım" önerisi

"Ya işsizlik yaratmak ve talebi düşürmek için faiz oranlarını artırmaya devam ederek enflasyonla mücadele edebilirler. Ya da kronik tedarik zinciri sorunlarının üstesinden gelmek için yatırımları teşvik ederken, enflasyonu tetikleyen fiyat artışlarını dizginleyen cerrahi bir yaklaşım kullanabilirler."

Mevcut enflasyon durumunun, tüm ürünlerin aynı oranda daha pahalı hale gelmesiyle ilgili olmadığı; gıda, yakıt, araba ve konut gibi belirli kalemlerin büyük fiyat şokları yaşadığı ve enflasyonu önemli ölçüde yükselttiğine işaret edildi.

Durgunluk riski uyarısı

Bu değişiklikleri kontrol etmenin, Amerikalılar için toplam talebin dayanılmaz seviyelere düşmesini gerektireceği, bunun da insanları mal satın alamayacak kadar "fakir hale getirmek ve böylece darboğazları hafifletmek" anlamına geleceği anlatıldı.

Yazıda, "Faiz artışları sadece bu temel fiyatları aşağı çekmek için uygun olmamakla kalmıyor, aynı zamanda milyonlarca insanı işsiz bırakan bir durgunluk riskini de beraberinde getiriyor." ifadesi kullanıldı.

"Fed'den daha fazlasına ihtiyacımız var"

Öte yandan koronavirüs salgını ve enflasyonun yükünü, düşük gelirli hanelerin omuzladığı, faiz artışlarına bel bağlamanın, bu yükün bir kez daha söz konusu kesimin omuzlarına kaydırılmasına yol açacağına vurgu yapılarak, şöyle denildi:

"Enflasyonla mücadele etmek ve fiyat şoklarına yanıt vermek için Fed'den daha fazlasına ihtiyacımız var."

Etiketler : enflasyon faiz faiz oranları
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