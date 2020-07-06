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06 Temmuz 2020 Pazartesi 15:53:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2020 Pazartesi 15:53:00

Gram ve Çeyrek altında ani yükseliş! 06 Temmuz Kapalıçarşı altın fiyatları hareketlendi

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Çeyrek Altın ve Gram altın fiyatları gün içerisinde yeniden rekor tazelemeye devam ediyor. ONS altın fiyatında yaşanan ani yükseliş, Kapalı Çarşı Altın piyasasındaki tüm takı ve altın ürünlerine anında yansıdı. 6 Temmuz Pazartesi Gram altın alış 392 satış 393 Çeyrek altın alış 633 satış 646 Cumhuriyet altını alış 2.605 satış 2.631 TL'den işlem görüyor. İşte güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları yeniden fırladı. ONS altın fiyatlarındaki ani yükseliş gün içerisinde Gram altın Fiyatının 393 TL seviyelerine kadar yükselmesine neden oldu. 1 Temmuz sonrası düğünlerinde başlaması ile takı telaşına düşen çiftler, altın alışverişine başladı ve fiyatlar düşecek mi sorusunu sormaya başladı. An itibari ile Kapalı Çarşı piyasasına göre Gram Altın 393,61 TL'den işlem görürken, Türkiye'de en çok rağbet edilen Çeyrek Altın 646,38 TL'den satışa sunuluyor. İşte 6 Temmuz güncel Cumhuriyet Altını, Tam ve yarım Altın, 22 Ayar, 18 Ayar ve 14 Ayar altın fiyatları... 

İstanbul Kapalı Çarşı'da alınıp satılan 6 Temmuz altın türlerinin fiyatları (TL) şöyle:

GRAM ALTIN FİYATI

Gram Altın Türkiye'de altına yatırım aracı olarak yönelenlerin en çok ilgi gösterdiği ve birikim yaptığı altınlar arasın yerini alıyor. ONS fiyatın fırlaması ile birlikte yükselişe geçen Gram Altın 6 Temmuz Pazartesi günü 392,46 TL'den alış fiyatı belirlendi. Hareketin sürdüğü bu dönemde Kapalı Çarşı piyasasına göre 393,61 TL'den satış gördü.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Çeyrek altın fiyatları da yine altın fiyatlarının yükselmesi ile birlikte rekor kırmaya devam ediyor. Türkiye'de özellikle düğün sezonunda takı aracı olarak ilgi gören Çeyrek Altına Kapalı Çarşı piyasasında 633,25 TL'san alış fiyatı belirlendi. 646,38 TL'den ise alıcı buldu.

Yarım altın fiyatı: 1.292,76 TL

Tam Altın fiyatı: 2.558,06 TL

22 Ayar Altın fiyatı: 364,20 TL

18 Ayar Altın fiyatı: 298,00 TL

14 Ayar Altın fiyatı: 231,77 TL

Cumhuriyet Altın fiyatı: 2.630,49 TL

ONS Altın fiyatı: 1.783,15 Dolar

Gremse Altın (iki buçukluk altın) fiyatı: 6.393,66 TL

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