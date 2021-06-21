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21 Haziran 2021 Pazartesi 18:27:00 - Güncelleme:21 Haziran 2021 Pazartesi 18:27:00

Gram altın yeniden 500 TL'nin üzerinde

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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,01 artışla 502,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 814,00 lira, Cumhuriyet altını 3.330,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,01 yükselişle 502,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


CUMA
PAZARTESİ
KAPALIÇARŞI'DA ALTINAlış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 497,00497,20502,00502,20
Cumhuriyet Ata Lira 3.275,003.296,003.309,003.330,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 453,25457,25458,00462,00
Lira(Tam) Ziynet 3.200,003.220,003.233,003.253,00
Yarım Ziynet 1.600,001.610,001.617,001.627,00
Çeyrek Ziynet 800,00805,00809,00814,00
Etiketler : İstanbul Kapalıçarşı altın fiyatları çeyrek altın altın fiyatı ne kadar
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