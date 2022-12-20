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20 Aralık 2022 Salı 11:59:00 - Güncelleme:20 Aralık 2022 Salı 11:59:00

Gözler yeni asgari ücret rakamında

Kaynak: AA

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2023'te geçerli olacak asgari ücret rakamını bugün yapacağı toplantıda belirlemesi bekleniyor.

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını bugün saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapacak.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyonun, bu toplantıda yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirlenmesi bekleniyor.

Öte yandan, TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu saat 11.00'de asgari ücret gündemiyle toplandı. Basına kapalı toplantıda, son verilerin değerlendirileceği öğrenildi.

Etiketler : asgari ücret çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı asgari ücret tespit komisyonu türkiş ekonomi
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