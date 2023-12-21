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Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında: Artış sürecek mi?
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21 Aralık 2023 Perşembe 08:58:00 - Güncelleme:21 Aralık 2023 Perşembe 08:58:00

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında: Artış sürecek mi?

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Gözler bugün yılın son faiz kararını açıklayacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda (TCBM) olacak. Merkez Bankası'nın, faiz artışına devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor. İşte detaylar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCBM), faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak.

Banka, hazirandan bu yana art arda 6 toplantıda faiz artırdı. Faiz yüzde 8,5'ten yüzde 40'a yükseltildi. Yılın son toplantısında da faiz artırımına devam edilmesi bekleniyor.

Merkez Bankası'nın vereceği karara ilişkin değerlendirmede bulunan Menkul Değerler Şirketi Genel Müdürü Tuna Çetinkaya, "Tüm dünyada herkes faiz indirimini konuşuyor. Biz biraz geç kaldık. Bu girdiğimiz yolda da manevra yaparken dikkatli davranmaya calısıyoruz. Merkez Bankası Başkanı olsun Sayın Şimşek olsun verdikleri mesajlarda hem sıkı para politikasına vurgu yaparken hem de büyümeyle ilgili olası sıkıntıların üstesinden gelmek için ek önlemler alınacağını hep bizlere hatırlatıyorlar." diye konuştu.

Bu toplantıda bankanın faiz karar metni de dikkatle takip edilecek.Faiz artış sürecinin sona erip ermediğine ilişkin yapılacak açıklamalara yoğunlaşılacak.

Çetinkaya, faiz artırım süreci hakkında ise "Belki iki parça ocak - şubat ya da tek parça da sıkılaşma uygulandığını önümüzdeki dönemde parametreleri takip edeceği bir mesajla durma noktasına gelebilir." yorumunda bulundu.

Merkez Bankası kasım toplantısında, parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını duyurmuştu.

Ekonomistler bankanın 1 ya da 2 faiz artışı sonrası süreci sonlandıracağı tahmininde bulunuyor.

PPK BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI

TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 42,50 ile yüzde 45,00 arasında yer aldı.

Etiketler : merkez bankası faiz karar
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