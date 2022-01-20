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20 Ocak 2022 Perşembe 10:36:00 - Güncelleme:20 Ocak 2022 Perşembe 10:36:00

Gözler Merkez Bankası'nda! Faiz kararı ne olacak?

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Yurt içi piyasalar saat 14.00'te Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan yılın ilk faiz kararını bekliyor. Peki Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? İşte detaylar...

Yurt içi piyasalar, bugün Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararına odaklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplanacak.

Saat 14.00'te yılın ilk faiz kararı açıklanacak.

Geçen yılın son PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 15'den yüzde 14 seviyesine çekilmişti.

Ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 14 düzeyinde sabit bırakacağını tahmin ediyor. Analistler, hafta genelinde yurt içinde faiz kararı ve karar metninde verilecek mesajların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını vurguladı.

Banka aralık ayı toplantısında "alınmış olan kararların birikimli etkileri 2022 yılının ilk çeyreğinde yakından takip edilecek" demiş, bekleme sinyali vermişti.

Geçen yılın son PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 15'ten yüzde 14 seviyesine çekilmişti.

Etiketler : TCMB FAİZ KARARI Merkez Bankası Para Politikası Kurulu
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