İş dünyasının başarılı isimlerini seçip yapay zeka vasıtasıyla sahte hesaplarını oluşturan dolandırıcılar binlerce vatandaşı mağdur ediyor. Çevrimiçi dolandırıcıların en sık kullandığı stratejilerinden biri ünlüler tarafından desteklendiği iddia edilen 'yatırımlara" kurbanları para yatırmaya ikna etmek. Yapay zeka destekli deepfake teknolojisiyle ünlü isimlerin görüntülerini ve seslerini birebir taklit eden videolar oluşturan sahtekarlar, kolay yoldan para kazanmak isteyen birçok tüketiciyi tuzağına düşürüyor.

ÖZEL BİRİM KURULDU

Yapay zeka ile sahte videoları yapılan ünlü isimler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Koç Grubu Onursal Başkanı Rahmi Koç'a, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'tan Yıldız Holding CEO'su Murat Ülker'e pek çok kişi bulunuyor. Son yıllarda siber saldırılardaki artışla birlikte Cumhuriyet Savcılığı'nda bu suçları inceleyen özel bürolar kurulmaya başlandığına dikkat çeken Avukat İlteriş Emiroğlu 'Siber suçlara maruz kalanlar gerek Emniyet kanalı gerekse Cumhuriyet Savcılığı'na başvurup önlem almaya çalışıyor. Ancak teknoloji ve sosyal medya o kadar hızlı ilerliyor ki emniyet birimleri ve hukukun önlemleri buna yetişemiyor" dedi.

DÜNYADAKİ EN BÜYÜK 5 RİSK ARASINDA

Dünya Ekonomik Forumu son yayınladığı Küresel Riskler Raporu'nda siber güvenliğin geleceğin endişe verici 5 risk arasında olduğunu açıkladı. Geçen yıl siber korsanların atakları yüzünden dünya ekonomisi 8 trilyon dolar zarara uğradı. Sahte hesapların son yıllarda maddi manevi pek çok kişiyi mağdur ettiğine dikkat çeken Dijital Marka Danışmanı Bülent Ergan da 'Sosyal medya tüm dünyada tehlikeli boyutlara geldi. Bu nedenle hem bireylerin hem de kurumların siber güvenlik önlemlerini artırıp marka yönetimlerine önem vermesi gerekiyor. Devletin de siber suçlularla mücadele için yapay zekayı kullanan ve siber suçları daha yapılmadan önleyen yazılımlar geliştirecek özel teknik birimler oluşturması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

DOLANDIRICILAR 'GAZ'A GELDİ

Dolandırıcılar en çok Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) adına sosyal medya hesabı ve web sitesi açıyor. Bu tür hesaplar TPAO'nun Karadeniz'de doğalgaz keşfinden sonra hızlandı.

Sahte hesaplardan TPAO hisselerinin satışa çıkarıldığı yönünde paylaşımlar yapılırken gerçekçi olması için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar gibi önemli isimlerin sesi ve görüntüsü kullanıldı.

İŞ VE SİYASET DÜNYASI HEDEFTE

Yapay zeka ve deep fake teknolojisi ile bir haber programında sahte haber hazırlayan dolandırıcılar, Murat Ülker'in kısa yoldan herkesin zenginleşebileceğine dair bir metninin yer aldığı videoyu sosyal medyada dolaşıma soktu. Bu videoyu gören Murat Ülker ise Facebook'ta videonun altına biraz da sosyal medya dilini kullanarak 'Dolandırıcılar sizi ABV" (Allah belanızı versin) ifadelerini kullandı.

Koç Holding AŞ, Koç Topluluğu Şirketleri ile Koç Ailesi mensuplarının isimlerini kullanan, ses ve görüntülerini taklit eden sahte sosyal medya hesapları ve internet siteleri ortaya çıktı. Holding durum karşısında kamuoyunu uyaran bir mesaj yayınladı.

Sosyal medya ve internet sitelerinde Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın fotoğrafı kullanılarak "yatırım fırsatı", "ek gelir" gibi başlıklarla ilanlar yayınlandı.

Esra Erol ve Defne Samyeli de sahte videosu yapılan ünlüler arasında yer alıyor. Sosyal medya hesabından takipçilerini uyaran Samyeli, "İşin içinde para varsa misliyle dikkatli olun" dedi.

Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner ve ünlü komedyen Cem Yılmaz da Twitter'da oluşturulan sahte hesaplar nedeniyle zor günler geçiren isimler arasında yer alıyor.