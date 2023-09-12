VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Borsada yatırımcı sayısı 7 milyonu aşarak rekor kırdı
On İkinci Kalkınma Planı için "vatandaş anketi" başladı
YKS adayları için üniversitelerde ikinci şans döneminde 163 bine yakın kontenjan
AFAD'ın arama kurtarma ekiplerini götüren uçak Libya'ya ulaştı
"Türkiye Yüzyılı, KKTC'nin de yüzyılı olacak"
Ayamama Deresi'ndeki kirlilik çevreyi tehdit ediyor
12 Eylül 2023 Salı 11:30:00 - Güncelleme:12 Eylül 2023 Salı 11:30:00

Gıda Komitesi, Bakan Şimşek'in ev sahipliğinde ilk toplantısını yaptı

Kaynak: AA

ABONE OL

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ev sahipliğinde bu dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Şimşek'in ev sahipliğindeki toplantıya, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Toplantıda, küresel ve yurt içi tarımsal emtia fiyatlarında yaşanan son gelişmeler ile Türkiye'nin 2023 yılı hasat sezonu gelişmeleri doğrultusunda stratejik tarımsal ürünlerin genel görünümü ve gıda fiyatlarının seyri üzerinde görüşmeler yapıldı.

Bu kapsamda, gıda fiyatlarında öngörülebilirliğin artırılması ve gerekli tedbirlerin daha etkin şekilde alınmasını teminen Erken Uyarı Sistemi'nin güçlendirilerek uygulanmasına devam edilmesi ile bazı tarımsal ürünlerde tüketici aleyhine muhtemel fiyat artışlarının önüne geçilebilmesi için ilgili kurumlar aracılığıyla gerektiğinde piyasada değerlendirmek üzere ürün tedarikinin yapılması hususlarına karar verildi.

Toplantıda, ilgili kurumların etkin bir koordinasyonla, gerektiğinde alt komite toplantıları çerçevesinde de olmak üzere çalışmalarına devam edeceği vurgulandı.

Etiketler : mehmet şimşek gıda komitesi toplantı
İki senenin acısını çıkardı

İki senenin acısını çıkardı
5 TL'lik Şeyma

5 TL'lik Şeyma
Kaç kuşak telefonun ucunda bekliyor

Kaç kuşak telefonun ucunda bekliyor
Venedik'te Bilgiçlik!

Venedik'te Bilgiçlik!
İşin Aslı Sinan

İşin Aslı Sinan
Yürüyen servet! Altın kaplama elbise yaptırdı

Yürüyen servet! Altın kaplama elbise yaptırdı
Filmi kadınlar çekti

Filmi kadınlar çekti
Sevgilisinin adı kolunda

Sevgilisinin adı kolunda
Menemen'de üç tatlı ses

Menemen'de üç tatlı ses

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX