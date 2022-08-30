VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Soylu, yerli ve milli pasaportun üretimini başlattı
Marmara Bölgesi'nde yarın için sağanak uyarısı
Afganistan, ABD'siz ilk yılı geride bıraktı
Bağdat Yeşil Bölge'de çatışan Sadr destekçileri: İran destekli kişiler bize saldırıyor
Fosil yakıtlara destek, iklim taahhütlerine rağmen iki katına çıktı
Diyarbakır'dan Hollanda'ya yıllık 50 bin metrekare temperli cam ihraç ediliyor
Basketbol Süper Ligi'nde fikstür belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de görünüm
Şi Cinping'in Riyad ziyaretinin bölgedeki ABD-Çin rekabeti için anlamı
Turizmde salgın sonrası en yoğun sezon yaşanıyor
Başkan Erdoğan: Yeni destanlar yazacaksınız
Başkan Erdoğan, Devlet Mezarlığı'nda konuşuyor
Thodex'in kurucusu Fatih Özer Arnavutluk'ta yakalandı
"Türkiye'yi engelleyemeyecekler"
TEKNOFEST Karadeniz kapılarını ziyaretçilere açtı
100 yıllık bağımsızlık destanı: Büyük Taarruz
Gıda fiyatlarını düşürecek yeni hamle! Yüzde 75 devlet desteği verilecek
Ucuz konutta 3 adım! İşte TOKİ evlerinde yeni detaylar
Hangi şehirlere yağmur yağacak? Meteoroloji açıkladı
"Bayraktar Kızılelma" için bir ilk!
İstanbulluların dikkatine! Bazı yollar trafiğe kapatıldı
"Başkan Erdoğan olmasaydı..."
TEKNOFEST'te heyecan dorukta
Yunanistan'ın S-300 hainliği ortaya çıktı
30 Ağustos 2022 Salı 10:56:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2022 Salı 10:56:00

Gıda enflasyonuna karşı bir hamle daha; Yüzde 75'ini devlet karşılayacak

Kaynak: Sabah

ABONE OL

Tarım ve Orman Bakanlığı, kent tarımını yaygın hale getirmek için harekete geçti. Lojistik maliyeti ile israfı da azaltacak projede belirlenen sebze türleri için yüzde 75 hibe verilecek. İşte adım adım sebze üretimini artırarak ihtiyacın karşılanması ile fiyatları da düşürecek yeni uygulamanın ayrıntıları.

Gıda enflasyonunu düşürmeyi hedefleyen hükümet, üretimde maliyetleri azaltacak yeni bir adım daha attı. Her şehrin kendi kaynaklarıyla, kendi gıda ihtiyaçlarının üretilmesi, işlenmesi ve dağıtılmasına yönelik olan kent tarımı modelini inceleyen Tarım ve Orman Bakanlığı, bu konuda çalışma başlattı.

Atılan adım ve desteklerle şehirlerde ihtiyaç karşılanacak, arz talebin üzerine çıkarılarak fiyatların da düşmesi sağlanacak.

KENT TARIMI YAYGINLAŞACAK; PİLOT BÖLGE İSTANBUL, ANKARA, İZMİR

Yapılacak çalışmayla kent tarımının yaygınlaştırılması sağlanacak. İlk etapta Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde "kent tarımı" modelinin yaygınlaştırması için çalışılacak.

Önümüzdeki günlerde diğer kentlerde de üretim özetlerinin oluşturulmasına yönelik özel çalışmalar yürütülecek.

GIDA İSRAFI DA AZALACAK

Kentlerde yapılacak tarımsal üretim ile lojistik maliyetler azalacağı gibi, tüketicilere sunulan tarım ve gıda ürünlerinde karbon ayak izi de düşecek, hasat edilen ürünler kısa sürede tazeliğini koruyacak şekilde halka sunulacak.

GIDADA KAYIP AZALACAK

Böylece, gıda israfı da azalacak. Ayrıca, kent merkezlerindeki tarım arazileri de korunarak üretime kazandırılacak.

YENİ ÜRETİMDE YÜZDE 75 HİBE DESTEĞİ

İlk etapta bu yıl Ankara, İstanbul ve İzmir'de milyonlarca yerli sebze fidesi, Tarım Bakanlığı tarafından vatandaşlara dağıtılmıştı.

Bu fidelerle büyükşehirlerde başlatılan sebze üretimine ilişkin ilk ürünlerin hasadı için gün sayılırken, kışlık sebze üretimine yönelik olarak güz döneminde İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Şırnak ve Burdur'da belirlenen sebze türleri ve belirlenen proje uygulama alanlarında yüzde 75 hibe sebze fidesi tohum temin edilerek yeni üretimlerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

TARIM KREDİ MARKET İNDİRİMLERİ DENGEYİ SAĞLADI

Bilindiği gibi Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü itibarıyla indirimli fiyat uygulamasına geçilmişti.

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ TARAFINDAN İNDİRİM UYGULANAN ÜRÜNLER ŞUNLAR OLMUŞTU:

"Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay,

Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi"

Etiketler : GIDA UCUZ GIDA FİYATLARI
Setlere dönme hazırlığı

Setlere dönme hazırlığı
Eleştirilere ‘derin' yanıt

Eleştirilere ‘derin' yanıt
Üçüncü kez ayrıldılar

Üçüncü kez ayrıldılar
‘Cennetin çocukları' ile dönüyor

‘Cennetin çocukları' ile dönüyor
Cihangir'i özlemişim

Cihangir'i özlemişim
Nafakadan kaçtı

Nafakadan kaçtı
Anne evine döndü

Anne evine döndü
Kızım olmadan sete çıkmam!

Kızım olmadan sete çıkmam!
Tacizci isyanı: Senden rahatsız oluyorum

Tacizci isyanı: Senden rahatsız oluyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes