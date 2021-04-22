  • BIST
    1345.15
  • Dolar
    8,3341
  • Euro
    10,0176
  • Altın
    477,3760
İstanbul
8 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
GİB, bazı beyannamelerin verilme ve ödeme sürelerini uzattı
Başkan Erdoğan'dan Çad'a taziye telefonu
İyileşen sayısı vaka sayısını geçti: 65 bin kişi sağlığına kavuştu
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 569 bin 405'e yükseldi
"2035'te yüzde 60'a taşıyacağız"
Bakan Koca: Çok yakında Sputnik V aşısı devreye girecek
Thodex'le ilgili flaş gelişme
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer ilk kez konuştu
Kritik toplantı sonrası Başkan Erdoğan'dan flaş mesajlar
Mehmetçiklerimiz bahar temizliğine başladı
Aile her şeydir
Pozitif şok
Evini spor salonuna çevirdi
Alo pandemi pide hattı
Bu köyün geçim kaynağı rahvan atlar
Yavru aslanlar isimlerini seçti
Kartal Karavan
Facebook'ta veri çalma hazırlığı
"İnsansız savaş uçağımız 2023'te göklerde"
Darbeci Hafter'den akla ziyan vaat!
Koronavirüs aşısında büyük sahtekarlık
Başkan Erdoğan da katılacak... Bugün başlıyor
Taksim Camii'ne ilk kez asılan mahya ilgi odağı oldu
22 Nisan 2021 Perşembe 22:05:00 - Güncelleme:22 Nisan 2021 Perşembe 22:06:00

GİB, bazı beyannamelerin verilme ve ödeme sürelerini uzattı

ABONE OL

Gelir İdaresi Başkanlığı, katma değer vergisi, damga vergisi, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerini 28 Nisan Çarşamba günü sonuna kadar uzattı.

Başkanlığın internet sitesinden yapılan duyuruda, bakanlığa iletilen talepler doğrultusunda söz konusu sürelerin uzatılmasına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"26 Nisan günü sonuna kadar verilmesi gereken katma değer vergisi, damga vergisi ve muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Nisan Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır.

30 Nisan günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021/Mart dönemine ilişkin Form Ba ve Form Bs bildirimlerinin verilme süresi 7 Mayıs Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

30 Nisan günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken Elektronik Defter Beratlarının yüklenme süresi 7 Mayıs Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır."

Etiketler : Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemin beyanname GİB
10 milyon sterlin bütçeli gala!

10 milyon sterlin bütçeli gala!
Biz sadece dostuz!

Biz sadece dostuz!
‘Cansız manken' Gülşen!

‘Cansız manken' Gülşen!
İlk çocuklarına kavuştular

İlk çocuklarına kavuştular
Jet bulamayınca uçağı kapattılar

Jet bulamayınca uçağı kapattılar
Feyza'ya gönderme yaptı

Feyza'ya gönderme yaptı
Artık pandaları var

Artık pandaları var
Yeni sezon ilhamı 'Hasan Boğuldu'

Yeni sezon ilhamı 'Hasan Boğuldu'
Nefes aldırmayacağız

Nefes aldırmayacağız

EN ÇOK OKUNAN HABERLER