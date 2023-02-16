VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
2 müteahhit yaptıkları binanın enkazında kalarak hayatını kaybetti
Depremin 248. saatinde kurtarılan genç kız, doktorları şaşırttı
Depremde yıkılan binayla ilgili İstanbul'da gözaltına alınan müteahhit tutuklandı
Başkan Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti
Elbistan'a içme suyu verilmeye başlandı
Japonya'dan Türkiye ve Suriye'ye 27 milyon dolarlık acil insani yardım taahhüdü
AFAD, Deprem Bilgi Destek Merkezi kurdu
İtalyan mevkidaşı Tajani ile telefonda görüştü
Şanlıurfa'da depremde 14 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın inşaat mühendisi tutuklandı
Enerji şirketleri depremin yaralarını sarmak için seferber oldu
OHAL ilan edilen illerde sağlık ve yargı alanlarında alınan tedbirler TBMM'de
GİB bağış ve yardımların vergiden değil, matrahtan düşüldüğünü açıkladı
Azerbaycan'dan insani yardım malzemeleri taşıyan tren Türkiye'ye yola çıktı
Depremden etkilenen Adıyaman'da incelemelerde bulundu
Kahramanmaraş'taki depremin ilk anları polis telsizinde
SunExpress, deprem bölgesinden yaklaşık 12 bin kişiyi tahliye etti
Cezayir Kızılayı: Deprem bölgelerinin yeniden imarına kadar Türkiye'ye yardıma hazırız
Adalet Bakanlığı depremde yıkılan binalardan delil toplanmasına ilişkin kılavuz hazırladı
Deprem bölgesinde Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 İHA'ları toplam 1.551 saat 53 dakika uçtu
Azerbaycan'ın insani yardımlarını taşıyan 2 kargo uçağı İncirlik Üssü'ne ulaştı
Türk Kızılay deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan malzemelerin listesini paylaştı
Sismik izolatör teknolojili hastaneler ve dayanıklılığı artırılan okullar İstanbul'un güvenli limanl...
Anadolu Port, insani yardım yüklü bir gemi daha yola çıkacak
Başkan Erdoğan, Stoltenberg'i kabul etti
16 Şubat 2023 Perşembe 15:40:00 - Güncelleme:16 Şubat 2023 Perşembe 15:40:00

GİB bağış ve yardımların vergiden değil, matrahtan düşüldüğünü açıkladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) yapılacak bağış ve yardımların vergiden değil, matrahtan düşüldüğünü bildirdi.

GİB'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, sosyal medyada bağış ve yardımların vergiden düşüldüğü yönünde paylaşımların devam ettiği belirtildi.

Kamuoyunun ve vergi mükelleflerinin doğru bilgilendirilmesi adına konunun yeniden açıklanmasının gerekli görüldüğü ifade edilerek Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunları belli şartlarla bağış ve yardımların elde edilen gelirden, kurum açısından kazançtan indirilmesi imkanı verdiği duyuruldu.

Kazançtan indirimle vergiden indirimin tamamen birbirinden farklı kavramlar olduğu vurgulanan açıklamada, "Bağış ve yardımlar vergiden değil, matrahtan düşülmektedir." ifadesi kullanıldı.

Bağış ve yardımlar gerekli şartları taşıyorsa ilgili yılın vergi matrahının tespitinde gelirden, kurumlar için kazançtan indirildiğine işaret edilerek bu indirim sonucu kalan tutarın vergiye tabi olduğu vurgulandı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Konuyu basit bir örnekle anlatmak gerekirse, 100 bin lira kazancı olan bir kurum 20 bin lira AFAD'a bağış yaptığında kazancından 20 bin lirayı indirecektir. Kalan 80 bin lira üzerinden yüzde 20 oranında hesaplanan 16 bin lira kurumlar vergisi ödeyecektir. Özetle vazgeçilen vergi tutarı 4 bin lira olacaktır."

Etiketler : depremzede bağış yardım gelir idaresi başkanlığı mahtar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX