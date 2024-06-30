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30 Haziran 2024 Pazar 07:45:00 - Güncelleme:30 Haziran 2024 Pazar 07:45:00

Gevreğin gramajı düştü, fiyatı arttı

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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İzmir'de gevrek temmuzdan itibaren 12.5 liradan satılacak.

İzmir'de gevreğe zam geldi. Artan maliyetleri gerekçe gösteren İzmir Pide ve Gevrekçiler Esnaf Odası, gevreğe zam istedi. Talebi değerlendiren İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, '100 gramı 10 liradan' satılan gevreğin '90 gramı 12.5 lira' olacak şekilde satılmasına onay verdi. Buna göre temmuzdan itibaren gevrek 12.5 liradan satılacak.

Öte yandan kentte büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamada, İZSU Genel Müdürlüğünün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda su ve atık su tarifelerindeki ücretlerde düzenleme yapıldığı, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak tarifeye göre 1'nci kademe haricindeki kademelerde % 45 artış yapıldığı belirtildi.

Etiketler : izmir gevrek fiyat
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