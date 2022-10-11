Gençlere ve esnafa dev kredi müjdesi

Başkan Erdoğan, genç girişimciler ile esnaf ve zanaatkara kredi müjdesi verdi, "100 milyar liralık kredi kampanyası başlatıyoruz. Genç girişimcilerin %0 faizli kredilerini 300 bin liraya çıkarıyoruz" dedi.

Başkan Erdoğan, 3 saat 40 dakika süren Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

KÜRESEL KRİZ: Küresel ekonomik krizin ve güvenlik tehditlerinin arttığı dönemden geçiyoruz. Salgın, savaş, enerji ve emtia fiyatların yükselişiyle, resesyon ihtimaliyle tırmanan bu sancılı dönem elbette ülkemizi de etkilemektedir. Düzensiz göç akımı, hayat pahalılığına kadar bir dizi sıkıntıyla mücadele ediyoruz. Türkiye uzunca süredir maruz kaldığı saldırı ve tuzakların etkisiyle tedbirleri önceden alabilen kabiliyete sahip bir ülkedir. Diplomaside çifte standart ve haksızlıklar yeni bölgesel dalgalanmalar karşısında dengeli ve yapıcı politikalar geliştirmemizi sağlıyor. Küresel krizin yıkıcı etkilerini en az düzeye indirmeyi başarabiliyoruz.

EN YÜKSEK İSTİHDAM ORANI: Avrupa başta olmak üzere dünyayı kara kara düşündüren enerji krizine, yenilebilir kaynaklarımızı harekete geçirerek hazırlıklı yakalandık. İstihdam odaklı politikalarımızla resesyon tehlikesinin konuşulduğu dönemde insanımızın aşını, geleceğini güvence altına altık. Bugün işsizlik oranı açıklandı. Bir önceki aya göre yüzde 9,6'yla tek haneli rakamlara gerilerken istihdam sayımız 31 milyonun üzerine çıktı. Cumhuriyet tarihinin en yüksek istihdam rakamına ulaşmış olduk.

192 BİN KİŞİ YARARLANDI: Salgın ve savaş şartlarının önümüze çıkardığı zorlu süreçte de esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olmayı sürdürüyoruz. Kadın girişimci kredisinden 140 bin kadınımız yararlanarak 17 milyar liranın üzerinde kaynak kullanmıştır. Gençlerimiz için girişimci kredilerinden 52 bin kişi 10 milyar liralık kaynağa ulaşarak yararlanmıştır.

YENİ KAMPANYA: Bir müjdemiz de esnaf ve zanaatkarlarımızadır. Yeni bir kredi destek paketiyle esnaf ve zanaatkarlarımızın huzurundayız. Esnafa, Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle %7,5 faiz oranıyla 100 milyar liralık bir kredi kampanyası başlatıyoruz. Kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bine yükseltiyoruz. Genç girişimcilerimizi %0 faizli kredilerini 100 bin liradan 300 bin liraya çıkartıyoruz. Halkbank'tan kredi kullanıp da takibe düşen esnaflarımıza 6 aya geri ödemesiz 36 ay vadeli borcunu tasfiye imkanı sağlıyoruz. Takibe düşen esnafa borçlarını ödemesi için yüzde 4 faizle kredi verilecek.

ÖĞRENCİLERE ULAŞIM DESTEĞİ

"Bir müjde de üniversite öğrencilerine vermek istiyorum. Ailelerinin yaşadığı şehirlerden uzakta eğitim-öğretim gören üniversite öğrencilerimize, ailelerinin yanına gidiş ve dönüş için ulaşım desteği sağlayacağız. Yılda 2 defa verilecek."

YASAKÇI ZİHNİYET PUSUDA BEKLİYOR

"AK Parti Grup toplantısında CHP Genel Başkanı tarafından gündeme getirilen kamuda başörtüsü ve çalışma hakkı konusunda önemli değerlendirmelerde bulunduk, çağrı yaptık. CHP Genel Başkanı'nın bu konuyu gündeme getirmesi, yasakçı zihniyetin tekrar pusuda beklediğini gösterdi. Biz de çözümü anayasal güvence alma teklifinde bulunduk. Arkadaşlarımıza aile kurumunu da içeren daha kapsamlı anayasa değişikliği talimatını verdik. Konu Meclis gündemine geldiğinde bu konuda kimin nasıl tutuma gireceğini hep birlikte göreceğiz."

REFORMLARIMIZ DEVAM EDİYOR

"Cuma günü Şahkulu Sultan Dergahı'nda ülkemizdeki Alevi-Bektaşi vatandaşlarımız için tarihi adımları da açıkladığımız törene katıldık. Açılışını yaptığımız 4 ve temelini attığımız 7 cemevi de verdiğimiz müjdelerin tamamlayıcısı hizmet olmuştur. Alevi-Bektaşi vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini teslim ettik. Sunulan hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için Kültür ve Turizm Bakanlığımız bünyesinde Alevi Kültür Cemevi Başkanlığı kurma kararı aldık. Böylece ülkemizin demokratikleşme reformlarından birini daha hayata geçirmiş oluyoruz."

GAZ DEPOLARIMIZ YÜZDE 100 DOLU

"Enerji alanında da önemli adımları attığımız süreçten geçiyoruz. Doğalgaz depolarımızı yüzde 100 doldurarak hazırlığımızı yaptık. Azerbaycan'la ülkemizle birlikte Avrupa'nın enerji arz güvenliğinde Tanap'ın kapasitesini 32 milyar metreküpe çıkartacak çalışmalara başladık. Libya ile hidrokarbon anlaşması bu ülkenin kıta sahasında petrol ve türevlerinin çıkartılması alanında yeni işbirliği alanı oluştu."

İLK EVİM'E 7 MİLYON 200 BİN BAŞVURU

ARSA TAPULARI ARALIKTA BAŞLIYOR

Başkan Erdoğan, İlk Evim İlk İşyerim projesinde başvuruların 7,2 milyon ulaştığını belirtti, arsa tapularının tamamının 2 yıl içinde verileceğini söyledi.

AY SONUNA KADAR SÜRE VAR: Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bünyesindeki TOKİ'nin yaptığı hazırlıkların ardından İlk Evim İlk İşyerim müjdesini kamuoyuyla paylaşmıştık. Bu kampanyaya şu ana kadar 7,2 milyon başvuru yapıldı. Bu başvuru sahiplerinden 4,5 milyonu tüm şartları yerine getirerek süreci tamamladı. Başvuruların ay sonuna kadar devam edeceği göz önüne alındığında rakamların devam edeceği açıktır.

ARSA YA DA KONUT: Vatandaşlarımız arsa ve konuta aynı anda başvurabilir. Ancak kurada ikisi birden çıkarsa sadece birini tercih edebileceklerdir. Arsa fiyatlarını piyasa bedelinin altında vatandaşa sunmakla kalmayıp, bir an önce evlerini yapabilmelerine destek vereceğiz.

ARSAYA EV İÇİN TOKİ DEVREDE: Müşterek parsellerdeki hak sahipleri çoğunluğu sağladıklarında TOKİ'ye başvurarak burada konut inşa talebinde bulunabilir. Bu parselde zemin artı 4 veya 5 katı geçmeyecektir. Konut amaçlı arsaların ve iş yerlerinin başvuruları bugün itibariyle alınmaya başlandı. Hak sahibi vatandaşlarımız tapularını aralık ayından itibaren alabilecekler. Tapuların tamamı 2 yıl içinde bitecek. Müstakil parseller 192 bin liradan başlayan fiyatlar 1604 liradan başlayan taksitler faizsiz şekilde vatandaşlarımıza dağıtılacaktır.

İLK KONUT TEMELLERİ 25 EKİM'DE: Sosyal konutlarımızın inşasına 25 Ekim'de Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak illerimizdeki 5 bin konutun temelini atarak başlıyoruz.

SEKTÖR HAREKETLENECEK: Proje kapsamında 50 bin işyerinin ilk etabının inşasına 28 ilimizde 10 bin işyerinin temelini atarak başlıyoruz. 50 ila 200 metrekare arasında değişen 350 bin liradan fiyatlar 2633 lira taksit, 10 yıla varan vade ile esnaflarımıza sunulacaktır. Sadece bu işyerlerinin istihdama 100 bin katkısı bekleniyor. Bu kampanya özel sektörün konut yatırımlarını hareketlendirecektir.

İŞTE İL İL ARSA SAYILARI

'BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ'İ UYGULUYORUZ

"Ülkemizin sınır güvenliği, milletimizin huzuru önceliklerimizin en başında yer almaktadır. Terör örgütü yöneticilerini nerede bulursak orada imha ediyoruz. Sınır ötesi harekatlarımızı yaptığımız planlara göre yürütüyoruz. Terör örgütleriyle, ülkemize husumet besleyen herkesin 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözünü harfiyen yerine getiriyoruz."

DİYARBAKIR KÜLTÜR YÜRÜYÜŞÜNE KATILACAK

"Yarın Çanakkale-Ayvacık-Küçükkuyu tünellerinin açılışına canlı bağlantıyla katılacağız. Ardından Astana'ya ziyaretimiz olacak. Cuma günü Zeytinburnu millet bahçesini açacağız, Cumartesi günü inşallah Diyarbakırlı kardeşlerimizle kültür yürüyüşünü yapacağız."