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08 Haziran 2023 Perşembe 13:30:00 - Güncelleme:08 Haziran 2023 Perşembe 13:30:00

Gelir vergisi mükelleflerinin sayısı 2,4 milyonu geçti

Kaynak: AA

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Türkiye'de gelir vergisi mükellef sayısı mayısta geçen yılın aynı ayına göre 127 bin artarak 2,4 milyonu aştı.

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'de mayıs itibarıyla yıllık bazda basit usulde gelir vergisi hariç vergi türlerinde yıllık bazda faal mükellef artışları kaydedildi.

Gelir vergisi mükellef sayısı geçen ay, Mayıs 2022'ye kıyasla 127 bin artarak 2 milyon 409 bin 847'ye çıktı. Söz konusu mükelleflerin 614 bin 714'ü İstanbul'da, 172 bin 951'i Ankara'da, 162 bin 389'u da İzmir'de kayıtlı bulunuyor.

Kurumlar vergisi mükellefi sayısı da mayısta geçen yılın aynı ayına göre 85 bin 571 (yüzde 8,4) artarak 1 milyon 102 bin 9 oldu.

KDV MÜKELLEFİ SAYISI YÜZDE 6,4 YÜKSELDİ

Gelir stopaj vergisi mükellef sayısı mayısta yıllık bazda 236 bin 522 (yüzde 6,6) yükselerek 3 milyon 833 bin 812'ye çıktı.

Katma değer vergisi (KDV) mükellefi sayısı da bu dönemde 207 bin 363 (yüzde 6,4) artışla 3 milyon 443 bin 718'e ulaştı.

Gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ-kira geliri vergisi) mükellefi sayısı 77 bin 901 (yüzde 3,4) artışla 2 milyon 376 bin 684'e yükseldi.

Söz konusu dönemde basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefi sayısı ise yüzde 1,6 azalarak 829 bin 5'e geriledi.

Etiketler : gelir vergisi mükellef kdv
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