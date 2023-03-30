Gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi 5 Nisan'a kadar uzatıldı
Kaynak: TRT Haber
Gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı. Yıllık gelir vergisi beyannamelerinde son tarih 5 Nisan Çarşamba.
2022 yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesi ve 1'inci taksit ödeme süresi 31 Mart Cuma günü sona eriyordu.
Gelir İdaresi Başkanlığı süre konusunda yeni bir düzenleme yapıldığını duyurdu.
Buna göre gelir vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri uzatıldı.
Mükellefler için son günün 5 Nisan 2023 Çarşamba olduğu belirtildi.
Elektronik defter beratlarının yüklenme süresi de 7 Nisan Cuma gününe kadar uzatıldı.
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