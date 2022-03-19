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19 Mart 2022 Cumartesi 10:00:00 - Güncelleme:19 Mart 2022 Cumartesi 10:00:00

Geleceğin petrolünde devrim! Çığır açacak

Kaynak: Star

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Lityum diğer bilinen adıyla geleceğin petrolü ile ilgi çarpıcı bir araştırma yapıldı. Geleceğin petrolü lityumdan üretilen pillerin ters paslanma yöntemiyle yeniden kullanıma kazandırılacağı ortaya çıktı.

Araştırmada, 140 yıl önce üretilmiş pillerin ters paslanma diye bilinen bir yöntemle enerji depolayarak akıllı telefonlardan elektrikli arabalara kadar her şeyde kullanılması amaçlanıyor. Geleceğin petrolü (lityum) diye bilinen ve yıllar önce lityumdan üretilen pillerin bilim insanlarının yeni yaptığı bir araştırmayla yeniden geri kullanıma kazandırılarak enerji depolamada çığır açacağı öngörülüyor.

Geleceğin petrolü veya beyaz altını olarak bilinen lityumun önemi gelişen teknolojilerle birlikte artmaya devam ediyor. Bilim insanlarının son araştırması lityumdan (geleceğin petrolü) üretilen pillerin "ters paslanma" yönetimiyle enerji depolamada yeni bir döneme girildiğini gösterdi.

Bilim insanları, akıllı telefonlardan elektrikli arabalara kadar her şeyde kullanılan masraflı ve çevreye zararlı lityum-iyon pillere, 140 yıllık bir teknolojinin biçiminde alternatif keşfetti.

GELECEĞİN PETROLÜNDE DEVRİM

Geleceğin petrolü veya beyaz altını olarak bilinen lityumun önemi gelişen teknolojilerle birlikte artmaya devam ediyor. 1878'de icat edilen demir-hava pilleri, lityum-iyon pillere kıyasla aynı maliyetin çok küçük bir kısmıyla çok daha yüksek enerji yoğunluğu barındırıyor. Ancak şimdiye kadar paslanma sebebiyle doldurulmak için kullanışsız kalıyorlardı.

Şimdi Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) bir ekip, yeni tasarımın enerji depolayıp boşaltmasına imkan tanımak amacıyla "ters paslanma" diye bilinen süreçte küçük değişiklikler yaptığını öne sürüyor.

MIT'den elektrokimya profesörü Yet-Ming Chiang, Popular Science'a yaptığı açıklamada "Demir-hava pilleri, enerji depoları olarak ticari bakımdan büyütülebilir ve yüzyıl ortasına kadar iklim değişikliğinin hafifletilmesine fayda sağlayabilir" dedi.

Pildeki elektrik akımı tersine çevrildiğinde pilin pasını gideriyor. Pilin boşalmasına veya dolmasına bağlı olarak elektronlar demirden uzaklaşıyor veya demire ekleniyor.

TEMİZ ELEKTRİK SAĞLAYACAK

Bu yöntem lityum-iyon pillerin kilowatt-saat başına 200 dolarlık maliyetine kıyasla, demir-hava pilin 20 dolarlık kilowatt-saat maliyetle 100 saat boyunca temiz elektrik sağlamasına imkan tanıyor.

Demir-hava pilleri, alüminyum ve çinkoyla beraber katot olarak atmosferik oksijen ve anot olarak da bolca bulunan metali kullanan üç tür metal-hava pilinden biri.

NASA'DA YARARLANMIŞTI

Bu pillerden geçen yüzyılda, örneğin 1930'larda işitme cihazlarında ve 1960'larda NASA'nın uzay sistemlerinde ticari olarak yararlanıldıysa da büyük ölçüde kullanışsız oldukları anlaşılmıştı.

Çığır açan söz konusu buluşun tüketici elektroniğinde ve elektrikli araçlarda kitlesel kapsamda benimsenmesi için çok geç kalınmış olabilir. Fakat Profesör Chiang, buluşlarının büyük ölçekli yenilenebilir işlemler için enerji depolamada devrim yaratabileceğine inanıyor.

Teknolojinin daha da geliştirilmesi ve ticarileşmesi için Form Energy adlı bir girişim kuran Profesör, sıfır karbonlu enerji çözümlerini hızla ilerletmeyi umuyor.

Etiketler : lityum pil paslanma geri dönüşüm
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