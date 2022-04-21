Türkiye, enerji sektöründe geleceğin petrolü olarak adlandırılan lityum iyon teknolojisi için kolları sıvadı. Enerji alanında dışa bağımlılığı büyük ölçüde azaltan lityum iyon teknolojisi için Türkiye, yeni yerli tesislerin temelini atmaya hazırlanıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakanlık'ta düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye'de enerjide dışa bağımlılığı büyük ölçüde azaltacak prestijli çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Dönmez, bor madeninde uç ürün ve yüksek teknoloji adımların sonuçlarını almaya başladıklarına dikkati çekerek, "Yüksek teknoloji ürünlerinde batarya teknolojisinde kullanılan lityum üretimi de Ar-Ge mühendislerimizin gayretiyle başladı." dedi.

2022 yılının bor cevherinin daha fazla uç ürüne dönüştüğü bir yıl olacağını anımsatan Dönmez, şunları söyledi:

"Bor karbür tesisimiz devreye girecek. Ayrıca ferro bor tesisi ve tam kapasite üretim yapacak yeni yerli lityum tesislerimizin temelini atacağız. Nadir toprak elementleri üretecek pilot tesisimizin kurulumuna da bu sene başlayacağız."