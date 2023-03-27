“Geleceğin Liderleri”nin bu ayki konukları Leterme ile Zannier oldu

“Geleceğin Liderleri”nin bu ayki konukları Leterme ile Zannier oldu

İslam İşbirliği Gençliği Forumu (ICYF) tarafından organize edilen Geleceğin Liderleri Yönetici Programı (Future Leaders Executive Program-FLEP) kapsamında bu hafta sonu Belçika eski Başbakanı Yves Leterme ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) eski Genel Sekreteri Lamberto Zannier katılımcılarla buluştu.

FLEP kapsamında geçtiğimiz ay Avusturya eski Cumhurbaşkanı Heinz Fischer ve İngiltere eski Savunma Bakanı Geoffrey William Hoon konuşmacı olarak yer almıştı. Conrad İstanbul Bosphorus Hotel'de gerçekleşen programın bu ayki ilk konuğu da eski Belçika Başbakanı Yves Leterme oldu.

Başbakanlığı döneminde Avrupa Birliği dönem başkanlığını da üstlenen ve başbakanlığın ardından Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Genel Sekreterliğini yapan Leterme, katılımcılara deneyimleriyle ilgili önemli bilgiler aktırdı.

TeleColumbus, Volkswagen gibi şirketler ile UEFA, Kofi Annan Vakfı, Club de Madrid gibi kurumların yönetiminde aktif rol alan Leterme, FLEP'le ilgili olarak "İyi bir akademik geçmişi ve teorik altyapısı olan insanları jeopolitiğin gerçeğiyle buluşturmak için mükemmel bir program olduğunu düşünüyorum. Gelecekte hangi pozisyonda olurlarsa olsunlar, ister kamu otoritesine bağlı, ister özel ticari faaliyetlerde olsun, güç oyununun bugün nasıl olduğuna ve dünyanın ne tür büyük zorluklarla karşı karşıya olduğuna dair bu somut pratik görüşe sahip olmak çok önemlidir" dedi.

Programın bu ayki ikinci gününde de AGİT eski Genel Sekreteri Lamberto Zannier katılımcılarla bir araya geldi. Uzun yıllar BM Genel Müsteşarlığı görevinde de bulunan Zannier, gençlerin birbiriyle iletişimine olanak sağlayan FLEP'in büyük destekçisi olduğunu belirterek, "FLEP programı gençlerin birbiriyle anlaşabilmesi için büyük bir fırsat. Elbette ben de tüm uzmanlığımı ve tecrübelerimi gençlerle paylaşacağım. Dünya zor dönemlerden geçerken kariyerlerin başındaki gençlerin mümkün olabildiğince aktif olması çok önemli. Onlarla karşılıklı tartışabileceğim bu programın bir parçası olmaktan onur duyuyorum" diye konuştu.