Gazprom'dan "Mavi Akım" açıklaması: Türkiye'ye rekor sevkiyat

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28 Ocak 2022 Cuma 13:00:00 - Güncelleme:28 Ocak 2022 Cuma 13:00:00

Türkiye'ye Mavi Akım üzerinden rekor gaz sevkiyatı

Kaynak: AA

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Rus enerji şirketi Gazprom, Türkiye'ye 2021'de Mavi Akım üzerinden rekor gaz sevkiyatı yapıldığını açıkladı.

Rus enerji şirketi Gazprom, Türkiye'ye Mavi Akım boru hattı üzerinden geçen yıl 15,98 milyar metreküple rekor seviyede doğal gaz ihraç edildiğini bildirdi.

AA'da yer alan habere göre, Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl Mavi Akım üzerinden Türkiye'ye gönderilen gaz miktarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "2021 sonu itibarıyla Rusya'dan Türkiye'ye Mavi Akım boru hattı üzerinden sevkiyatta tarihi rekor kırıldı. Geçen yıl 15,98 milyar metreküp doğal gaz Mavi Akım üzerinden sevk edildi. Söz konusu hacim, Mavi Akım'ın 2003'te devreye alınmasından bu yana en yüksek yıllık hacimdir." ifadeleri kullanıldı.

Gazprom Export'un Başkanı Elena Burmistrova da yaptığı açıklamada, "Mavi Akım, Gazprom'u doğrudan büyük bir ihracat pazarına bağlayan ilk açık deniz boru hattıydı. Neredeyse 20 yıl sonra bu yaklaşımın tamamen doğru çıktığını görüyoruz. Mavi Akım üzerinden yapılan rekor sevkiyat, bize ilham veriyor ve açık deniz gaz boru hatları aracılığıyla doğrudan tedarikin etkinliğini kanıtlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : Rus enerji şirketi Gazprom TÜRKİYE Mavi Akım Gazprom
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